120 godina ljudske gluposti kroz oči dizajnera Mirka Ilića

Ilićevi radovi koncipirani su na toj putujućoj izložbi, u kustoskoj koncepciji Marka Goluba, kao priča o posljednjih 120 godina ljudske povijesti.

Kako se ističe u najavi, ona pruža priliku za nov način sagledavanja starijih Ilićevih ostvarenja iz zagrebačke faze karijere do 1986. i onih nastalih u Sjedinjenim Državama od tada do danas, uključujući i rijetko izlagane radove, ili one koji su rijetko prikazivani zajedno.

Mirko Ilić (1956.) je kao dizajner, art direktor, i ilustrator za brojne novine i magazine – Polet, Start, Danas, Panorama, Time, New York Times, Wall Street Journal ostavio snažne vizualne komentare na društvena i politička zbivanja od sedamdesetih do danas. Ti radovi sada evociraju neke od najvažnijih događaja tog razdoblja, no donose i brojne refleksije o drugim zbivanjima, pojavama i idejama iz dublje prošlosti koje su bile relevantne za trenutak u kojem se Ilić na njih osvrnuo, ali i za današnje vrijeme.

"Osmišljena za mali izložbeni prostor, bez pretenzija da bude sveobuhvatna retrospektiva jednog od najistaknutijih svjetskih dizajnera, izložba tako pruža priliku za nov način sagledavanja starijih ostvarenja iz jugoslavenske faze karijere do 1986. i onih nastalih u Sjedinjenim Državama od tada do danas, uključujući i rijetko izlagane radove, ili one koji su rijetko prikazivani zajedno", kažu iz Hrvatskog dizajnerskog društva.

"Postav izložbe tako konfrontira radove koji su eksplicitno politički i one koji to na prvi pogled nisu, britka čitanja društvene stvarnosti i tumačenja kompleksnih znanstvenih i filozofskih spoznaja, dramu globalnih konflikata i intimne drame, slike mržnje i zla i slike empatije i ljubavi", dodaju.

Izložba je premijerno postavljena u rujnu prošle godine u HDD galeriji u Zagrebu, nakon čega je gostovala u Puli, Sisku, Bihaću i Splitu, a nakon Osijeka do kraja ove godine obići će još niz drugih gradova u Hrvatskoj i regiji.

U Osijeku ostaje otvorena do 18. veljače.