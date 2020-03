Zašto su neki ljudi ovih dana u bankama, a ne doma?

I dok je jedna od glavnih mjera za sprječavanje širenja koronavirusa što manje socijalnih kontakata pa stoga vlasti pozivaju ljude da ostanu doma, neki građani ovih dana nisu doma nego u bankama. I to zbog predaje dokumentacije za sufinanciranje stambenih kredita, za što je natječaj otvoren do 30. ožujka.

No u nekim poslovnicama banaka može se čuti kako su im to ovih dana jedini klijenti i kako se osjećaju neugodno jer tako dolaze u kontakt s drugim osobama. Neki od njih su i članovi obitelji osoba koji moraju u izolaciju. Stoga smo resorno Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja pitali zašto nisu produžili rok za prijavu za sufinanciranje stambenih kredita s obzirom da sad ljudi moraju ići u banke i druge institucije kako bi predali potrebnu dokumentaciju, a to izlaže riziku zaraze koronavirusom i njih i osoblje banaka.

U Ministarstvu su nam odgovorili da im je zdravlje ljudi na prvom mjestu.

- S druge strane imamo mlade koji nas svakodnevno zovu te izražavaju bojazan da će ostati oštećeni jer je velik dio njih potpisao predugovore, dali su kapare… Stoga ćemo pratiti kako se razvija situacija, u stalnoj smo komunikaciji sa Stožerom za civilnu zaštitu te ćemo se pridržavati svih uputa - poručili su iz Ministarstva te dodali da će poziv će biti otvoren kako je i najavljeno, 30. ožujka. Kažu i da će po potrebi produljiti rok za predaju prijava. Pratit će, vele, tijek zaprimanja zahtjeva te prema tome donijeti odluku kad će se poziv zatvoriti.

- Kako smo i ranije najavili, novi poziv za subvencioniranje stambenih kredita bit će otvoren već krajem ljeta. Stoga mladi ne trebaju brinuti, oni koji u ovom proljetnom roku ne stignu prikupiti svu dokumentaciju, novu priliku imaju već u rujnu - poručuju iz Ministarstva.

