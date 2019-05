Zabrana rada nedjeljom talijanski BDP smanjila bi za 9,4 milijardi eura

Talijanska vlada ne odustaje od predizbornog obećanja da će zabraniti trgovcima rad nedjeljom, no to ima svoju cijenu od gotovo 10 milijardi eura što tamošnjoj slabašnoj ekonomiji baš i nije u interesu. Kako navodi Bloomberg, otkako su antisistemski Pokret 5 zvijezda (M5S) i desničarska Liga prije godinu dana sklopili koalicijski sporazum, ne slažu se oko ničega, no samo jedna stvar ih povezuje - smetaju im otvorene trgovine u nedjelju.

Vraćanje vikenda

Prošloga mjeseca talijanski parlament započeo je raspravljati o zakonu koji će “vratiti vikende obiteljima”. M5S predlaže da trgovine budu zatvorene 45 dana godišnje dok se Liga zalaže za blažu verziju koja bi dopustila rad uoči Božića i drugih blagdana. No obje stranke tvrde da će zakon ojačati dugogodišnju tradiciju nedjeljnog obiteljskog ručka, odlaska na misu te odmora za radnike u trgovinama. “Središta gradova su opustjela jer obitelji provode svoj dan odmora u trgovačkim centrima”, izjavio je zastupnik Lige Andrea Dara. Međutim, M5S i Liga ne govore kakav će utjecaj to imati na gospodarstvo.

A on neće biti zanemariv, izračunala je ekonomska istraživačka skupina Istituto Cattaneo iz Bologne. Kako stoji u njihovu travanjskom izvješću, prijedlog M5S-a smanjio bi talijanski BDP za 0,5 posto, odnosno za 9,4 milijarde eura. Osim toga, broj zaposlenih smanjio bi se za 150.000 ljudi. Sve to bi snizilo porezne prihode za dvije milijarde eura. To bi svakako potkopalo vladine proračunske projekcije koje Europska komisija, najblaže rečeno, tek tolerira nakon odluke Rima da poveća proračunski deficit radi poticanja gospodarstva. “Očito je da plan o kojem se raspravlja nije pravi način za spas trgovine. Nadam se da će prijedlog biti napušten”, ocjenjuje za Bloomberg Carlo Rienzi, predsjednik udruge za zaštitu prava potrošača Codacons.

Utiskivanje paste u tubu

Za Davidea Rossija, direktora udruge trgovaca Aires, zatvaranje trgovina nedjeljom je kao utiskivanje zubne paste nazad u tubu. “Ta je ideja protivna slobodnoj trgovina, ubija konkurenciju i u suprotnosti je s ustavnim vrijednostima”, smatra Rossi. U većini europskih država trgovine rade nedjeljom, a zabrana je posljednjih godina uvedena u Mađarskoj i Poljskoj.

Mađarska ju je uvela 2015., a ukinula već godinu kasnije. Poljska konzervativna vlada od prošle godine traži da trgovine budu zatvorene dvije nedjelje u mjesecu. Od iduće godine trgovine neće raditi svaku nedjelju, no ta se odluka još razmatra jer dva najveća trgovca tvrde da im zabrana šteti poslovanju.

