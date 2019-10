Zaboravili ste obaviti kupnju? Pogledajte kako sutra rade trgovine

Ako danas niste obavili kupnju, ne brinite. Većina trgovina sutra na Dan neovisnosti radi. Trgovine Konzuma, Lidla i Interspara rade, no radno vrijeme se razlikuje.

Lidl tako primjerice radi od 8 do 18 sati, no ponegdje je radno vrijeme i do 21 sat. Konzumove trgovine, većinom rade do 12 ili 13 sati, uglavnom imaju nedjeljno radno vrijeme.

Većina šoping centara također je otvorena.

Trgovine u Avenue Mallu radi od 10 do 21 sat, na stranicama Arena Centar stoji: Na Dan neovisnosti, 8. listopada 2019., trgovine i kafići rade redovnim radnim vremenom. City Center one 8. listopada također radi prema redovnom radnom vremenu.

Video: Dan neovisnosti: Znaju li građani što se sutra slavi?