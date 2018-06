Za godinu dana gradnja najluksuznijeg resorta u regiji

U Ministarstvu državne imovine potpisan je aneks ugovora o projektu Kupari, koji bi trebao ubrzati realizaciju projekta na koji se čeka više od dvadeset godina. U roku od godinu dana, obećava predstavnik investitora Ivan Paladina, krenut će gradnja jednog od najluksuznijih turističkih objekata u regiji u koji će se ukupno uložiti gotovo milijarda kuna. Investitor je tvrtka Avenue ulaganja, koja predvodi zajednicu ponuditelja u kojoj, uz tvrtku Avenue Osteuropa iz Beča, ima vodeću ulogu, a izmjenom originalnog ugovora u Kuparima će graditi resort s dvjesto smještajnih jedinica u koje će plasirati 125 milijuna eura, što je ulaganje od čak 625 tisuća eura po svakoj smještajnoj jedinici.

Ne traže strateškog partnera

Operater objekta bit će Four Season, jedan od najutjecajnijih hotelskih luksuznih brendova. Ulagači zasad imaju pismo namjere hotelskog brenda, a u iduću godinu dana morali bi potpisati ugovor s operaterom. U tom će periodu, pojašnjava Paladina, izraditi projektnu dokumentaciju, završiti urbanistički plan uređenja, zatražiti lokacijsku i građevinsku dozvolu te ukloniti sve objekte osim hotela Grand koji će se temeljito rekonstruirati. Trebao bi to biti iznimno luksuzan turistički kompleks u dva objekta koji će povećati kvalitetu ponude domaćeg turizma, a priprema se za sezonu 2021. godine. U kuloarima se može čuti da ulagači traže strateškog partnera za realizaciju projekta, ali Paladina to opovrgava i tvrdi da će kompletno ulaganje financirati iz vlastitih sredstava te uz pomoć kredita banaka. Ministar Goran Marić, potpisujući aneks ugovora, istaknuo je da je to znak otvorenosti i susretljivosti svakom ozbiljnom i trajnom rješenju.

– Očekujem da investitor na tom projektu, vrijednom gotovo milijardu kuna, pokaže svoju investicijsku odlučnost, financijsku sposobnost i realizaciju dogovora te da doživi punu afirmaciju i satisfakciju za sve što će uložiti – poručio je ministar Marić.

Vlasništvo Rusa Gljadelkina

Aneks ugovora definira rokove realizacije projekta pa se tako Avenue ulaganja obvezuje da u roku 30 dana od sklapanja aneksa Ministarstvu državne imovine dostavi pismo namjere novog hotelskog operatera. Povrh toga, investitor se obvezuje u roku 60 dana od sklapanja aneksa Općini Župa dubrovačka dostavi ulazne podatke za izradu Urbanističkoga plana uređenja (UPU) kompleksa Kupari. Podsjetimo, na relaciji Marić – Paladina, zaiskrilo je prije nekoliko mjeseci kada je ministar najavio da bi zbog nepoštivanja uvjeta, Vlada mogla raskinuti ugovor o projektu Kupari. U veljači je naime, nakon što je investitor zatražio aneks ugovora, poljuljano povjerenje u ozbiljnost realizacije projekta pa je ministarstvo tražilo garancije da će se projekt i završiti. Plan je prije uključivao gradnju hotela visoke kategorije s 400 smještajnih jedinica u suradnji s operaterom Ritz Carlton te ukupno ulaganje od 96 milijuna eura. Izmjenom je povećana vrijednost investicije, a prepolovljen je smještajni kapacitet, čime se krenulo u smjeru još luksuznijeg turističkog objekta.

Na tadašnju najavu o mogućnosti raskida ugovora investitor je reagirao u čudu kazavši da nitko iz državne administracije nikad nije doveo u pitanje projekt Kupari od 2015., od kada je završen natječaj za tu luksuznu lokaciju. Podsjetimo, Avenue grupa u vlasništvu je ruskog biznismena Sergeja Gljadelkina, vlasnika građevinskih tvrtki IGH i Hidroelektra niskogradnja.

