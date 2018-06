Vrijednost kupovine povećava se i do 30% ako se plaća karticama

Kartično plaćanje sve je zastupljenije i u poslovanju, a na njega u današnjim uvjetima digitalizacije otpada veliki dio kolača ako je riječ o navikama potrošača. U korak s promjenama preferencija idu i sami poduzetnici gdje kartično poslovanje oblikuje veći dio priljeva novca. Mnogi trgovci svjesni su trenda, a oni koji ne rade na uvođenju kartičnog plaćanja nerijetko su suočeni s novčanim gubitcima koji utječu na samu profitabilnost - studije dokazuju kako se vrijednost kupovine povećava i do 30% ako se plaća karticama. Zašto je kartično poslovanje bitno dokazuje brojka od 74,4% građana koji su se prema navodima magazina Ja Trgovac izjasnili o posjedovanju kartica što ukazuje da je gotovo tri četvrtine stanovništva nekada upotrijebilo platnu karticu. Ove brojke reflektiraju se i na poslovanje malih poduzetnika, a prema riječima uspješnih poduzetnica ta brojka doseže i do 95% platnog prometa.

Prihvat kartica doprinosi učinkovitosti

Iako govorimo o tri četvrtine korisnika koji koriste ovaj način plaćanja, jedan dio ispitanika izjašnjava se o gotovini kao praktičnijem načinu uporabe, a i na tržištu još uvijek postoji situacija gdje trgovci gotovinu upražnjavaju kao sigurniji način uporabe jer smatraju da tako smanjuju troškove. U Mastercardu smatraju kako trgovci koji prihvaćaju samo gotovinski način plaćanja gube vrijeme u obradi gotovine, a osim toga moraju ulagati i u sustave koji sprječavaju krađu gotovine u obliku skupih videonadzora ili sličnih sigurnosnih tehnologija, a s druge strane prihvatom kartica zaposlenici na blagajnama gube manje vremena na vraćanje ostatka novca ili na razvrstavanje računa i kovanica u prave dijelove blagajne, a baš to doprinosi povećanju efikasnosti poslovanja.

Da su oni koji plaćaju u gotovini ipak u manjini potvrđuju i navodi Martine Topčić, vlasnice beauty salona Brilliantin, gdje kartično plaćanje čini čak 95% prometa. Navodi da baš činjenica da zbog kartičnog plaćanja ne moraju razmišljati o gotovini klijentice nerijetko ponuka i na korištenje dodatnih usluga.

Važnost za turizam

Važnu ulogu u Hrvatskoj igra i turizam, a u dućanu Take me home u Zagrebu Ranke Grgić plaćanje karticama čini 60 do 70% prometa. U njenom dućanu najviše kupuju turisti, pa kartično poslovanje vidi kao jedini logičan izbor uspješnog poslovanja.

Foto: MasterCard

Beskontaktno plaćanje za kvalitetnu uslugu

Jasno je da Hrvati vole plaćati karticama, a tome u prilog govori i skok beskontaktnih plaćanja gdje prema istraživanju MasterIndex iz 2017. čak 68% ispitanika plaća beskontaktno, a od 2015. ta je brojka narasla za 32% što govori o velikoj brzini u promjenama navikama potrošača i upućuje na to da bi broj onih koji koriste kartično plaćanje mogao kontinuirano rasti, a tako bi i trgovci bili primorani educirati se o kartičnom plaćanju i shvatiti njegove prednosti.

Kartično poslovanje našlo je svoje mjesto i kod vlasnice dvije ljekarne i Dalmaciji. Na taj dio kod Jele Ribčić otpada 20% prometa, a iako taj broj trenutno nije velik, smatra da kartično plaćanje uz mogućnost beskontaktnih transakciji znatno smanjuje čekanje u redu i tako doprinosi valjanosti usluge.

Hrvati vole plaćati na rate

Osim beskontaktnog građani još uvijek vole i plaćanje na rate, a čak 63,5% smatra da je upravo plaćanje na rate najveća prednost kreditnih kartica. Baš to se reflektira i na poslovanje poduzetnika kod kojih kartično poslovanje drži veći dio prihoda. Petra Mesarić Horvat, vlasnica Linea Snella franšize u Radničkoj cesti u Zagrebu, kaže da kartično plaćanje u njenoj tvrtki čini 73% prometa, od čega se 68% odnosi na plaćanje na rate.

Foto: MasterCard

Kartice vas čine pouzdanim

"Želja potrošača za jednostavnim, sigurnim, brzim i digitalnim rješenjima u segmentu plaćanja raste. Naime, evolucija tehnologije odgovorna je i za evoluciju u plaćanju – današnji povezani potrošači preferiraju bezgotovinske transakcije, a povezani uređaji za koje se očekuje da će ih do 2020. u svijetu biti 30 milijardi donose nove prilike za trgovinu i bezgotovinsko plaćanje", ističe Sanja Žigić, direktorica kompanije Mastercard u Hrvatskoj, a tome u prilog govori i činjenica da se u Hrvatskoj čak 40% plaćanja obavlja bezgotovinski što ukazuje na priklanjanje trendu što se neposredno reflektira i na poslovanje malih poduzetnika koji su skloni ići u korak s preferencijama potrošača. Prihvat kartica između ostalog čini tvrtku pouzdanom, a prikazivanjem logotipa kartica koje prihvaćate na POS uređaju ili u webshopu možete privući pozornost korisnika kartica i pružiti im osjećaj povjerenja u vaše poslovanje. Korisnici vjeruju brendu kartice dovoljno da ih nose u svojim novčanicima, a onda će vjerovati i trgovcima koji prihvaćaju njihove kartice.

Sadržaj omogućio Mastercard