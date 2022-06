Nova udruga UPIDuT

Udružili se lideri prerađivačke industrije: "Stvaranje boljih prilika na globalnom tržištu počinje u Hrvatskoj"

Osnivači Udruge prerađivačke industrije i djelatnosti u tehnologiji su (abecednim redom) Agrolaguna, Grafičar Ludbreg,Hrvatska industrija šećera, Include, Jamnica plus, Kandit, Končar Elektroindustrija, Messer Croatia Plin, Pastor Grupa, PIK Vrbovec plus, PIP, Saponia, TBG Beton, Tehnomont i Zvijezda plus