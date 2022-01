U 2021. godini putovalo 415 milijuna turista, oko milijardu manje nego u 2019.

Svijetom je u 2021. putovalo 15 milijuna turista više nego u 2020. ili njih 415 milijuna, što je još uvijek znatno manje ili oko milijardu turista manje nego ih je putovalo 2019., podaci su Svjetske turističke organizacije (UNWTO).

Nakon slabe prve polovice 2021., međunarodni se turizam umjereno oporavio u drugoj polovici godine, koja je završila s 4 posto više međunarodnih turističkih dolazaka nego u prvoj pandemijskoj godini 2020. ili s 15 milijuna više, dok je u odnosu na rekordnu 2019. i tadašnjih oko 1,5 milijardi tih dolazaka bilo oko milijardu ili 72 posto manje.

"Amerike su s Europom svjetske regije koje su 2021. ostvarile najbolje turističke, dok su među podregijama to Karibi. Ukupno poboljšanje turizma u 2021. potaknuto je povećanim povjerenjem putnika usred cijepljenja i ublažavanja ograničenja putovanja u mnogim destinacijama", komentiraju iz UNWTO-a, naglašavajući da je oporavak turizma i dalje krhak i neravnomjeran zbog pojave omicron varijante i rasta zaraza u nekim dijelovima svijeta.

To je, prema ograničenim podacima, uzrokovalo i da u prosincu 2021. međunarodnih turističkih dolazaka bude u svijetu 65 posto manje nego u istom mjesecu 2019., a potpuni učinak omikrona na turizam će se, kako kažu iz te organizacije, tek vidjeti.

Ističu i da su prosječni primici po dolasku turista u svijetu premašili 1.500 američkih dolara u 2021., što je i više od lanjskih 1.300 dolara, i to zbog nagomilanih ušteda i dužeg boravka, ali i viših cijena prijevoza i smještaja.

Broj zatvorenih destinacija u svijetu se u 2021., posebice u studenom, smanjio na najnižu razinu od početka pandemije, no Azija i Pacifik i dalje su ostale svjetske regije s najvećim udjelom zatvorenih destinacija.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 21.04.2021., Karanac - Etno selo Karanac. Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

Najveći rast u Europi i Amerikama, ali još daleko od 2019.

Europa je u 2021. ostvarila najbolje turističke rezultate među svim svjetskim regijama, tu je, uobičajeno, ostvaren i najveći udjel od ukupnih dolazaka turista te porast od 19 posto u odnosu na 2020.

Iz UNWTO-a pritom izdvajaju europsku podregiju južnog Mediterana, gdje je u 2021. ostvaren porast dolazaka stranih turista od gotovo 60 posto u odnosu na 2020., što je i 54 posto manje nego u 2019., kao i srednjoistočnu Europu sa 18 posto više dolazaka turista nego u 2020.

Po postotku rasta, američka podregija Karibi su lani bili najbolji, zabilježivši 63 posto više dolazaka stranih turista nego 2020. i tek 37 posto manje nego 2019., dok su ukupno Amerike imale 17 posto više dolazaka turista, ali i 63 posto manje nego 2019.

Afriku je posjetilo u 2021. oko 12 posto više stranih turista nego 2020., dok ih je u odnosu na 2019. bilo 74 posto manje.

Regija Bliski Istok zabilježila je pak pad međunarodnih turističkih dolazaka od 24 posto u odnosu na 2020. i od 80 posto u odnosu na 2019., a Azija i Pacifik i dalje su zbog zatvorenosti mnogih odredišta regija s najvećim padom - turista je došlo 65 posto manje nego 2020. i 94 posto manje nego 2019.

Ekonomski doprinos turizma u 2021. oko 1,9 bilijuna američkih dolara

Turizam je svjetskoj ekonomiji u 2021. prema procjenama donio 1,9 bilijuna dolara, što je, kako kažu iz UNWTO-a, iznad 1,6 bilijuna dolara u 2020., ali još uvijek i znatno ispod vrijednosti prije pandemije od 3,5 bilijuna dolara.

Očekuje se da će prihodi od izvoza od međunarodnog turizma za 2021. iznositi 700 do 800 milijardi dolara, što je malo poboljšanje u odnosu na 2020., kada su ti prihodi iznosili oko 640 milijardi dolara, a povećanje u 2021. veže se za veću potrošnju po putovanju.

Bolji izgledi za 2022.

UNWTO uz prve rezultate za 2021. navodi i predviđanja stručnjaka i turističkih profesionalaca za 2022. po kojima većina njih, oko 60 posto, očekuje bolje izglede za turizam nego u 2021., posebice u trećem tromjesečju.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ipak, još uvijek dosta njih, oko 42 posto, ukazuju na potencijalni oporavak tek 2023., a njih i više, 64 posto, očekuje da će se međunarodni turistički dolasci vratiti na razinu iz 2019. tek 2024. ili i kasnije, što je malo pesimističnije nego su mislili u rujnu 2021.

Indeks povjerenja UNWTO-a pokazuje pak da bi u razdoblju od siječnja do travnja 2022. moglo doći do određenog pada dolazaka turista po svijetu, pri čemu i dalje smatraju da će brzo i rašireno uvođenje cijepljenja praćeno ukidanjem ograničenja putovanja i uz više koordinacije i jasnije informacije o protokolima putovanja, najviše utjecati na učinkovit oporavak međunarodnog turizma.

S te strane iznose i scenarij za 2022. prema kojima bi dolasci stranih turista mogli porasti za 30 do čak 78 posto u odnosu na 2021., uz napomenu da će to još biti 50 do 60 posto ispod razine prije pandemije.

Stručnjaci su mišljenja i da će u 2022. najveći trendovi turističke potražnje biti domaći turizam i putovanja u blizini doma, aktivnosti na otvorenom i u prirodni, kao i seoski turizam.

"Izazovno gospodarsko okruženje moglo bi stvoriti dodatni pritisak na učinkovit oporavak međunarodnog turizma, posebice porast cijena nafte, povećanje inflacije, potencijalni porast kamatnih stopa, veliki obujam duga i kontinuirani poremećaji u lancima opskrbe", poručili su iz UNWTO-a.