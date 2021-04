Transformacije industrije nema bez znanja i – novca

Ne možemo biti razvijeno društvo ako nam svi segmenti nisu podjednako razvijeni, a posebno se to odnosi na financijski sektor te visokoobrazovni sustav koji su preduvjet za razvoj svega ostalog, rečeno je na panel diskusiji “Zašto i kako razvijati pametne industrije u Hrvatskoj koristeći iskustva drugih zemalja?”, u sklopu konferencije o digitalnoj transformaciji 2021 – Smart Industry Brainstorm jučer u Zagrebu.

Šime Erlić, državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, kaže da je veliki dio javnih politika u proteklom razdoblju bio fokusiran na razvoj gospodarstva i njegovu transformaciju prema digitalnim tehnologijama i 4.0 industriji. To se prije svega odnosi na nove modele poslovanja i financiranja kako bi se unaprijedio model i čitava infrastruktura razvoja hrvatskog gospodarstva.

Pri tome se koriste i nacionalna i sredstva EU kroz brojne i različite modele. Hrvoje Meštrić iz Ministarstva znanosti i obrazovanja upozorava da digitalizacije i transformacija društva nema bez visokoobrazovanih ljudi.

– Imamo složeni znanstveno obrazovni sustav koji se sastoji od oko 140 institucija s 1400 studijskih programa te 14.000 profesora i 140.000 studenata. Velik je to sustav koji počiva na zastarjelim modelima i teško je upravljati njime i brzo ga mijenjati. Promjena sustava preduvjet je za transformaciju gospodarstva i društva – kazao je Meštrić.

Darinko Bago, predsjednik Hrvatskih izvoznika ističe da bismo mogli govoriti o 4.0 revoluciji u Hrvatskoj morali bismo imati snažnu industriju koja se transformira ili osvojiti neke segmente globalne industrije koja se tek razvija.

– Gledamo li Rimca, onda možemo reći da smo na tragu globalnog liderstva. Fokusiramo li se na postojeću industriju, onda vidimo da je to jako malo transformirano. Kada govorimo o konkurentnosti, govorimo o inovativnosti. Veliki problem transformacije industrije nedostatak je znanja i novca. Nama je nekoliko stotina tisuća ljudi otišlo iz zemlje u zadnjih 10-ak godina i pitanje je koliko kvalitetno to možemo nadomjestiti. Tu je i pitanje financiranja jer se banke ponašaju racionalno i plasiraju svoj novac u najsigurnije i najprofitabilnije investicije, a to nije uvijek gospodarstvo u transformaciji – upozorio je Bago.

