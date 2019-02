Što se dogodi kada spas potražite u gotovinskom kreditu

Mislite li da je podizanje gotovinskog kredita medalja s dvije strane? Ako to učinite, s jedne strane vas čeka dugoročno vraćanje novca s tolikim kamatama da banci dajete duplo onoga što ste posudili, a s druge čeka vas olakšanje koje iznenadna svota podignutog novca donosi vašem budžetu. Što bi bilo kada krediti ne bi imali svoju negativnu stranu i kada biste u njima mogli potražiti spas bez da za to plaćate visoku cijenu?

Ferratum banka nudi vam upravo to - spas u besplatnom gotovinskom kreditu koji vas neće dodatno financijski opteretiti. Posebnu pogodnost imaju novi korisnici naših usluga koji mogu podignuti besplatne kredite do 4000 kn uz 0 kuna troškova, s rokom otplate do 30 dana, dok postojeći korisnici ostvaruju pogodnost od 30% popusta na sve kredite, s rokom otplate od 30 dana.

Brzi krediti Ferratum banke nisu samo najpovoljniji, nego su i lako dostupni. U nekoliko klikova možete ih dobiti i iz udobnosti vlastitog doma. Sve što trebate je prijaviti se putem online obrasca Ferratum banke.

Potražite spas u besplatnim kreditima

Nakon što odaberete iznos željenog kredita i rok njegova vraćanja, unesite i svoje osobne podatke – ime, prezime, OIB, email adresu i IBAN. Treba priložiti i fotografiju osobne iskaznice, fotografiju kartice tekućeg računa i selfie s osobnom iskaznicom. Nakon slanja online prijave, provjerit će se vaši uneseni podaci, nakon čega će korisnička podrška uputiti podnositelja zahtjeva na daljnje korake. U slučaju da imate problema s prijavom ili trebate dodatne upute kako poslati zahtjev, korisnička podrška tu je za vas u svakom trenutku!

Nakon što se provjere vaši podaci, putem emaila bit će vam dostavljen Ugovor o kreditu kojeg potpisanog, zajedno s potvrdom o Jamstvu, šaljete natrag Ferratum banci. Sve što vam preostaje je čekati da vam novac bude uplaćen!

Brze pozajmice Ferratum banke ne skrivaju nikakve prijetnje, jedino što vam nude je miran san i brzo rješenje financijske problema, a da pritom ne morate ni odlaziti u banku. Prijavite se online i zatražite potreban novac koji će na vašem računu pojaviti isti dan, bez suvišnih komplikacija. Upravo se to događa kada spas potražite u gotovinskom kreditu Ferratum banke!