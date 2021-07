Puna potpora ako COVID potvrde ima 70% radnika

Uz pad prihoda veći od 40%, registraciju u jednoj od nekoliko pogođenih djelatnosti, srpanjske potpore za očuvanje radnih mjesta bit će vezane i za cijepljenje te posjedovanje EU COVID potvrde. Novac će 30-ak tisuća poslodavaca dobiti od države u punom iznosu pokaže li se da sedam od deset radnika za koje traži novac posjeduje COVID potvrdu, odnosno cijepljeni su, preboljeli su koronu ili će se testirati. Koliko često bi se trebali testirati, ne navodi se, no neodlučni imaju mjesec dana da se cijepe jer je 25. kolovoza određen kao rok do kojega traženu potvrdu treba imati 70% svih zaposlenih. Ne bude li ih toliko, potpore će se smanjivati proporcionalno udjelu cijepljenih radnika.

Od 2000 do 4000 kuna

Za mjesec lipanj pravo na potpore steklo je oko 110 tisuća zaposlenih! Ako bi se isti ili sličan broj zadržao i u srpnju, to znači da 77 tisuća zaposlenih među njima treba biti cijepljeno, odnosno preboljelo ili testirano da bi i dalje od države dobivali 2000 do 4000 kuna na mjesec. To je bitno veći udio od prosječnog udjela cijepljenih u odrasloj populaciji. Mjera je namijenjena poslodavcima iz cijelog sektora prijevoza i skladištenja, zatim uslužnih djelatnosti u vezi s prijevozom, poslodavcima iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića.

Iz grupacije Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti potpore će se odobravati onima koji se bave iznajmljivanjem i davanjem u zakup (leasing) i putničkim agencijama, organizatorima putovanja i ostalih rezervacijskih usluga. Kod poduzetnika registriranih za umjetnost, zabavu i rekreaciju potpore mogu ostvariti samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zatim proizvodnja za prikazivanje filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te njihova distribucija.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL 08.04.2021., Zagreb - Josip Aladrovic, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dao je izjavu medijima prije pocetka sjednice Vlade Republike Hrvatske u Nacionalnoj i sveucilisnoj knjiznici. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Tu su i organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i videosnimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja. Pravo na potpore imaju i poslodavci s potresom pogođenih područja. Zahtjeve za srpanjske potpore Hrvatski zavod za zaošljavanje počeo je primati u ponedjeljak te će to činiti zaključno do 25. kolovoza 2021.

Ako u srijedu, 25. kolovoza, manje od 70% radnika za koje poslodavac traži potporu bude imalo EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete da je dobiju, tada će se postotak potpora odobriti sukladno postotku udjela radnika s EU digitalnim COVID potvrdama. Primjerice, za 40% cijepljenih potpora pada na 40% mogućeg iznosa, odnosno na 800-1600 kuna. Potvrde neće dostavljati poslodavci, nego će ih HZZ tražiti od ‘nadležnih tijela’.

– HZZ neće imati uvid u osobne podatke radnika s EU digitalnom COVID potvrdom, zaprimit će samo postotak radnika s EU digitalnom COVID potvrdom ili uvjetom za nju. Uvjet znači da radnik ima uvjete ishoditi EU digitalnu COVID potvrdu, ali nije zatražio izdavanje potvrde – ističe HZZ.

Podrška socijalnih partnera

Za pad prihoda od 44 do 44,9% i više od 70% radnika s COVID potvrdama potpore su 2000 kuna, a za svakih 5% većeg pada prihoda potpore se povećavaju za 500 kuna po radniku, s tim što se najviše može dobiti 4000 kuna za pad prihoda veći od 60%.

– Turistički smo ovisna zemlja, pa time i osjetljivi na daljnje epidemiološke promjene. Ovo nije lako razdoblje, ali većina poslodavaca ipak je nastavila s radom i radna mjesta su očuvana. – Imamo podršku socijalnih partnera za takve mjere, za njihovu smo provedbu rebalansom proračuna osigurali dodatne 2,2 milijarde kuna, kao i dodatnih 530 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda – istaknuo je ministar rada Josip Aladrović.

VIDEO: Beroš: “Protekli mjesec 579 građana je završilo u bolnici zbog korone, 94% nije bilo cijepljeno”