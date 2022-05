Prioritet je tvrtkama povećati prihode i smanjiti troškove

Iako je digitalizacija poslovanja i društva proces koji nezaustavljivo napreduje već duže vrijeme, pandemija koronavirusa je prisilila i one tvrtke, pojedince i institucije koje su kaskale s primjenom interneta, da naprave kvantni skok po tom pitanju. Društvene mreže su uz televiziju i portale postale izuzetno jak kanal za nove klijente, dok je internetska kupnja postala glavni, a za neke tvrtke i jedini način prodaje. Danas se baš sve možete naručiti na kućni prag, a nekada je to bilo nezamislivo. Mnoge moderne tvrtke danas posluju samo preko weba, a mladi ljudi i općenito svi potrošači su navikli upravo na ovakav tip kupovine.

Ako vas ne vide...

Kako ističe Gordan Palić, direktor IT grupe Go-To-Top.hr, koju čini šest tvrtki specijaliziranih za izradu web rješenja, sve više poduzeća svjesno je da kada se usporede troškovi prostora, režija, zaposlenih u poslovnici, s troškovima weba i online marketinga mogu napraviti ogromne uštede te su shvatili da je dobar web izvor prometa - jednak poslovnom prostoru u samom centru grada i to čak po tri puta manjim mjesečnim troškovima.

- Dobro napravljena web stranica u nekoliko minuta može primiti stotine radnih naloga ili narudžbi, pokušajte zamisliti koliko bi bilo potrebno zaposlenih da u skupo plaćenom poslovnom prostoru to iskomunicira. Benefiti modernog odnosno web poslovanja su daleko veći jer se zna da je 24-satni pristup kupovini i svim informacijama vezano uz proizvode ili uslugu, te jednostavna regulacija izvora klijenata vezano za mogućnost isporuke ili obavljanja usluge - kaže Palić. Dodaje da se razmišljanja kao što su “ne treba nam to” i “dobro i ovako radimo” brzo mijenjaju jer su se i navike potrošača promijenile. Toga je danas, navodi, svjestan sve veći broj poslovnih korisnika i tko se ne prilagođava modernim trendovima često je osuđen na propadanje ili se teško nosi s modernom i dinamičnom konkurencijom.

”Korona kriza je cijeli proces još znatno ubrzala budući da sada ljudi sve traže na webu. Zato ako vas danas potrošači i klijenti ne vide na webu i ne znaju kako doći do vas, teško da ćete uspjeti. Zapamtite - oni traže vašu uslugu ili proizvod, a ne vas, te će se brzo odlučiti za nekog drugog koga su našli s dva klika mišem na prostoru interneta”, pojašnjava ovaj zagrebački poduzetnik. Društvene mreže su u cijelom svijetu pa tako i kod nas postale jedan od dominantnih i snažnih medija još od pojave brzog interneta, ali nikada se nisu toliko koristile u poslovne svrhe kao u posljednjih nekoliko godina. Posebice od korona krize, kada se dobar dio biznisa preselio u virtualni svijet. Svoj poslovni model temelji na tome da je predstavljanje na webu ključ uspjeha i paradigma modernog poslovanja ili, kako ističe, slikovito to je gotovo isto kao i kod djevojke - jako je teško promijeniti prvi dojam.

- U deset godina iskustva susretao sam se s brojnim situacijama, primjerice da su pojedini klijenti izradu weba plaćali čak i nekoliko puta, sve dok nisu došli do željenog cilja. Taj način pokušaja i pogreške u konačnici ispadne daleko skuplji nego da su isprve klijenti za taj posao angažirali profesionalce. Naš glavni prioritet je tvrtkama povećati prihode i smanjiti troškove. Znamo kako se najbolje predstaviti njihovim kupcima i olakšati kupnju, a da pritom sami naši klijenti nemaju dodatne troškove održavanja i sličnog. Postoje i informatičke firme čiji vlasnici rade negdje drugdje za plaću pa tu i tamo naprave neki web. Takav način poslovanja je vrlo neprofesionalan jer ne mogu i ne znaju udovoljiti zahtjevima modernog poslovanja. Za neke nove načine izrade weba možda ni sami niste znali, a oni danas znatno smanjuju troškove poslovanja i povećavaju prihode. Zato naš profesionalni tim ima cijelu lepezu rješenja do kojih smo došli kroz dugi niz godina što smo uspješno radili na projektima izrade web stranica u različitim domenama poslovanja - kaže Palić.

Stvarati nešto novo i bolje

O svojim poduzetničkim počecima kaže da u mladosti nije ni sanjao da će se naći u ovako dinamičnom okruženju, što je u IT sektoru svakodnevnica.

- Kako se vremena mijenjaju tako se konstantno educiram, napredujem, otkrivam nova rješenja i pomažem drugim tvrtkama. To je i bio glavni razlog što sam se upustio u ovu domenu. Danas imam izuzetno bogato iskustvo i na stotine izrađenih web portala i zadovoljnih klijenata. Konstantan fokus na tehnološki napredak dokazuju i brojne inovacije od kojih je vodeća zaživjela patentom, što potvrđuje da sam oduvijek težio stvoriti nešto novo i bolje što će ljudima olakšati rad te pomoći u razvoju i primjeni novih tehnologija, posebice digitalnih. Taj poslovni moto svakodnevno primjenjujem u poslu, jer vidimo koliko je IT sektor dinamičan i brzo napreduje - zaključuje Gordan Palić, direktor IT grupe Go-To-Top.hr.