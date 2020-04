Potrošit ćemo manje od lanjskih 1,4 mlrd. kuna, ali ćemo kupovati više domaćih proizvoda

Od Velikog četvrtka do Uskrsnog ponedjeljka građani su lani potrošili oko 1,4 milijarde kuna, no ove će godine zbog pandemije koronavirusa i ograničenja rada trgovina potrošnja biti manja, priopćili su iz HGK. direktorica Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore (HGK) Tomislava Ravlić, kaže kako su prva dva tjedna od stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite o posebnom radu trgovina poremetila maloprodajne promete na koje smo navikli zadnjih par godina.

- No u cijeloj priči ima i nešto što nas veseli, a to je da su se potrošači više okrenuli hrvatskim proizvodima. Tako je potražnja za jajima iz domaćeg uzgoja u ovom tjednu triput veća nego što je to bilo u istom razdoblju prošle godine, a povećane narudžbe stižu i za suhomesnate proizvode i povrće iz domaće proizvodnje - ističe Ravlić, domećući kako je ova situacija pokazala koliko je važno proizvoditi hranu, ali i druge proizvode za potrebe vlastitog stanovništva.

- Kriza je kod građana osvijestila ono što u HGK desetljećima ponavljamo – kupovinom hrvatskog čuvamo domaću proizvodnju i idemo u smjeru osiguravanja samodostatnosti na nivou države. Ovo je prilika da ostvarimo puni potencijal domaće poljoprivrede po pitanju većine prehrambenih proizvoda i ojačamo lokalne lance opskrbe - poručila je Ravlić.

Lani je skromna uskrsna potrošačka košarica iznosila 500 kuna, srednja 1000, a bogata oko 1500 kuna. Razlika u cijeni ovisila je o vrsti proizvoda u košarici, a tradicionalno se najviše kupuje šunka, jaja, mladi luk, rotkvica, hren, janjetine, riba i slastice. Ove je godine pak teško ulaziti u preciznije procjene, ali ono što je sigurno jest da će se u košarici naći više domaćih proizvoda, što je u ovoj situaciji iznimno bitno za opstanak naših proizvođača, kazali su iz HGK.