Pčelarima 3 milijuna kuna pomoći za prihranu pčela

Zbog nepovoljnih meteoroloških prilika koje su proljetos uzrokovale gubitak brojnih pčelinjih zajednica te medonosnog potencijala na pčelinjim pašama (voćke, industrijsko bilje...) i do 80%, a na glavnim pašama (bagrema i kadulje u primorskom dijelu i na otocima) i 100%, Vlada je donijela program potpore pčelarima vrijedan tri milijuna kuna. Potpora podrazumijeva sufinanciranje realizirane nabave šećera za prihranu pčela u razdoblju od 1. ožujka do 1. rujna ove godine (najviše do 20 kuna po pčelinjoj zajednici).

Šećerna repa prioritet

– Da bi se spriječilo ugibanje pčela i širenje bolesti, potrebno je prihranjivanje pčelinjih zajednica tijekom bespašnog perioda koji je iz godine u godinu sve dulji i veliko je financijsko opterećenje pčelarima – kazala je ministrica poljoprivrede Marija Vučković te napomenula kako to neizravno utječe i na smanjeno oprašivanje biljaka, manje prinose brojnih ratarskih kultura te očuvanje bioraznolikosti.

Izmjenom i dopunom Programa potpore za proizvođače šećerne repe 2019. – 2021. i novim proizvođačima šećerne repe omogućit će se pravo na potporu, a sve radi zadržavanja interesa za proizvodnju i očuvanja opstojnosti industrije šećera te zadržavanja plodoreda i plodnosti poljoprivrednog zemljišta. Najvažnije Izmjene i dopune Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. odnose se pak na učinkovitije i transparentnije korištenje sredstava te proširenje liste prihvatljivih proizvoda s namjerom uključivanja većeg broja domaćih, lokalnih proizvođača. Za provedbu te strategije u 2021. osiguran je ukupan iznos od 21,2 mil. kuna te 18,3 mil. kuna u 2022.

Prihvaćen je Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u RH od 2021. do 2027., koji bi trebao omogućiti da svi važni biljni genetskih izvori budu identificirani, prikupljeni, opisani i očuvani u kolekcijama Nacionalne banke biljnih gena te dostupni za korištenje. U državnom proračunu za to je osigurano 12,6 mil. kuna za 2021., dok je u projekciji planova za 2022. te 2023. planirano po 11,19 mil. kuna.

Novi smjerovi prerade drva

Izradom Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH 2022. – 2030. utvrdit će se razvojni smjerovi i posebni ciljevi tog sektora, a to su održivo, konkurentno i inovativno gospodarstvo prerade drva i proizvodnje namještaja te tržišno prepoznatljivo gospodarstvo, a provest će se zelena i digitalna tranzicija te ekološka i energetska tranzicija, uz doprinos ravnomjernom regionalnom razvoju te razvoju potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima, rečeno je na Vladi.

