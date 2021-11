Ovršenih građana manje je nego 2020., no duguju 4,9% više – 18,2 milijarde kuna

Broj ovršenih građana manji je nego lani, ali njihov je dug veći! To je još jedan pokazatelj “cementiranja” u dužničkom ropstvu, u kojem troškovi i zatezne kamate, koji se kod ovršnog postupka naplaćuju prije glavnice, beznadno povećavaju osnovni dug i blokirani nikako ne uspijevaju smanjiti glavnicu.

Prema najnovijim podacima koje je objavila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje na kraju listopada 2021. evidentirano je 242.114 ovršenih potrošača, 2,1% manje nego prije godinu dana, no dug im je 4,9% veći – glavnica iznosi 18,2 milijarde kuna. Najveći dio duga, 5,8 milijardi kuna, odnosi se na banke, dok dug prema svim financijskim institucijama iznosi 6,7 milijardi kuna. Na mjesečnoj bazi dug raste i dalje, 0,4% je veći u odnosu na rujan, a kamate su dosegnule 6,8 milijardi kuna.

U blokadi je i 15.237 poslovnih subjekata, 294 manje nego lani, što je pad od 1,9%. Ukupna glavnica duga iznosi im četiri milijarde kuna i za 1,2 milijarde kuna (23,2%) je manja u odnosu na listopad 2020. U mjesec dana, od rujna do listopada, u blokadu je dospjelo još 486 tvrtki, što je rast od 3,3%. Kamate im iznose 1,1 milijardu kuna.

Unatoč činjenici da su blokirani jedan od najvećih problema u državi i već je gotovo pet godina u fokusu javnosti pritisak da država nađe rješenje za taj problem, posebno kad su posrijedi enormni troškovi ovršnog postupka, Vlada je odustala od donošenja novog Ovršnog zakona. Nakon što je radna skupina izradila njegov nacrt kojim gotovo nijedna od strana nije bila zadovoljna, krenulo se u izmjene postojećeg zakona koje su donijele minorna poboljšanja. Naznake sustavnog pomaka nema.

U međuvremenu se, u rujnu, uveo i sustav e-Ovrha s donekle nižim troškovima, no on se odnosi samo na nove ovrhe, a prije ovršenima ne znači ništa. Ovršni prijedlozi na temelju vjerodostojne isprave od tada se podnose na jedinstvenom elektroničkom obrascu, a ovrhe su prešle u ruke javnih bilježnika kojima ih prosljeđuju općinski sudovi, automatizmom ravnomjerno. Ovršeni više neće morati plaćati trošak izdavanja klauzule pravomoćnosti za rješenje, za što su do sada morali izdvajati 250 kuna plus PDV, budući da se ona izdaje automatizmom. Ako se dug nakon obavijesti ne podmiri, troškovi donošenja rješenja o ovrsi za dug do 5000 kuna sad iznose 100 kuna plus PDV, dok za dug od 5000,01 do 50.000 kuna iznose 150 kuna plus PDV.

Za dug do 2500 kuna, a to su dugovi koji čine oko 80% udjela svih ovršnih postupaka, trošak izdavanja rješenja iznosi 125 kuna te eventualno za odvjetničku naknadu dodatnih od 37,50 do 125 kuna, ovisno o vrijednosti predmeta spora. U dosadašnjoj proceduri trošak donošenja rješenja o ovrsi za dug do 2500 kuna iznosio je od 415 do 610 kuna plus PDV uz naplatu takozvanog manipulativnog troška i troška izrade dopisa u iznosu od 155 kuna plus PDV.

VIDEO Sve afere Gabrijele Žalac: Mercedes, vozačka, vjetroelektrane...