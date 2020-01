Mentorstvo je jedan od najvažnijih alata u profesionalnom razvoju

I ove godine Večernji list i časopis Zaposlena zajednički nastavljaju projekt “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama”. Zašto je mentorstvo važno, što mu je cilj, jesu li mlade žene danas spremne zatražiti savjet, kako odabrati dobru mentoricu, neka su od pitanja na koje je odgovore dala glavna urednica časopisa Zaposlena Ana Gruden, koja je lani osmislila ovaj projekt i vodila ga.

Što za vas znači mentorstvo te koliko je važno i mudro uvijek saslušati ono što nam imaju za reći stariji i iskusniji od nas?

Mentorstvo je jedan od možda najvažnijih alata u profesionalnom razvoju svake osobe. I ono nije rezervirano samo za mlade. Dapače, mentora trebate od početka pa sve do kraja karijere. U svakom trenutku vaše karijere postoji netko od koga možete nešto naučiti. Kod nas, nažalost, mentorstvo još uvijek nema značaj koji bi trebalo imati, ali stvari ipak idu nabolje. Volim navesti primjer Švedske u kojoj se mentorstvo “živi” još od školskog uzrasta.

Koliko su mlade žene danas uopće spremne pitati za savjet, uvažiti ga, ukratko prihvatiti nečije mentorstvo i same ga zatražiti?

I više nego što se to čini. Svakako, sve više i više. Možda ne shvaćaju važnost mentorstva tek kada izađu s fakulteta, no čim malo zagrebu u karijeru, a pogotovo ako još dođu brak i djeca pa im se cijeli taj “paket” učini kompliciran, jer on to jest, žene naprosto vape za podrškom i poticajem. Lani smo za ovaj projekt imali jako mnogo prijava što pokazuje koliko je mentorstvo potrebno. Ženama je “ugodnije” tražiti takvu vrstu podrške izvan radnog mjesta, u ovakvom jednom projektu, nego u okruženju u kojem rade.

Što su lani mlade žene najviše pitale, kakve su savjete tražile, što ih je mučilo kada je karijera u pitanju?

Ono što nas je prošle godine iznenadilo jest to da su nam se, suprotno očekivanjima, za program prijavljivale većinom žene koje su već bile poslovno afirmirane. Neke od njih bi mogle i same biti izvrsne mentorice, što znači da se kod žena potreba za mentorstvom javlja kada krenu prve poslovne dileme ili poteškoće. Teško je reći generalno što ih je mučilo. Neke su željele općenite savjete – kuda i kako dalje u karijeri. Neke su željele savjete kako se nositi unutar poslovne sredine u kojoj se nalaze i na koji način pristupati problemima. A neke su željele konkretne savjete, primjerice kako napraviti financijski ili marketinški plan.

Jesu li žene u današnje vrijeme spremne dobronamjerno i nesebično dijeliti savjete jedna drugoj kada se radi o poslu?

Sigurna sam da jesu. I znam ih mnogo. Ne volim kada se ističe da je “žena ženi vuk” jer to naprosto nije istina. Znam puno više primjera kada su žene jedna drugoj bila podrška nego obrnuto. Pa tako volim više parafrazu da “postoji mjesto u raju za svaku ženu koja pomaže drugoj ženi” nego original da “postoji mjesto u paklu za svaku ženu koja ne pomaže drugoj ženi” koja se pripisuje Madeleine Albright. Dakle, žene koje su sigurne u sebe i poslovno su afirmirane uvijek žele i mogu pomoći svojim manje iskusnim kolegicama. U to sam sigurna. Problem katkad može biti u nedostatku vremena, ali i to je nešto što se može savladati.

Kada mlada žena poželi imati mentoricu, što biste joj savjetovali – kako da je izabere? Što su odlike dobre mentorice?

Od mentorstva ne treba raditi “nauku”. Niti je cilj imati jednu mentoricu u životu od koje ćemo naučiti sve što se može naučiti. Kroz poslovni život svake žene treba proći mnogo mentora i mentorica i svatko će ostaviti neki trag, veći ili manji. Ali svaki taj “trag” će nas nečemu naučiti, pomoći nam da postanemo bolji. Osim toga, u određenim životnim i poslovnim periodima trebaju nam različiti tipovi mentora jer imamo različite potrebe. Prema tome, svatko treba iskoristiti priliku za mentorstvo koja mu se nudi ili je potražiti sam. I iz svake te prilike izaći bolji.

A kakva treba biti ta mlađa osoba da bi ona sama bila poticajna i za mentoricu? Što je potrebno da njih dvije, recimo to tako, “kliknu”?

Teško je očekivati da će svaki mentorski par “kliknuti”. Lani smo u programu imali parova koji su savršeno kliknuli i onih koji nisu. Ali kao što već rekoh, iz svakog odnosa možete nešto naučiti, pa i to kako nešto ne treba raditi. Što se tiče mentijki, ne možemo sav teret mentorskog uspjeha staviti na njih i na to koliko su one poticajne jer je ovaj program rađen prvenstveno da bi se njih osnažilo. No, ono što bih uvijek savjetovala svakoj od njih jest da budu znatiželjne i da pokažu inicijativu. Svakoj će mentorici biti veći izazov raditi s mentijkom koja pokazuje da je željna znanja i učenja.

Koliko odabir dobre mentorice i učenje od nje može utjecati i pomoći u poslu, ali i u životu?

Podrška je važna stvar i ne treba je podcjenjivati. I zato mislim da je mentorstvo, a naročito među ženama, važno. U prošlogodišnjem programu imali smo mentorske parove koji se i danas viđaju i druže. Te su žene stvorile odnose koji će sigurno utjecati na njihove živote, dugoročno. Volim istaknuti da je “mentorstvo oblik networkinga” jer se ovdje radi o vertikalnom networkingu, odnosno povezivanju, a ne horizontalnom, kao što je to uobičajeno. Naime, direktorice različitih tvrtki relativno će se lako povezati između sebe, ali primjerice, jedna mlada poduzetnica koja tek počinje svoj poslovni put teško će doći u kontakt s jednom direktoricom koja je poslovno afirmirana. A to je upravo ono što mi ovdje radimo.

Kao glavna urednica časopisa Zaposlena susreli ste mnoge žene od kojih je neke vaš časopis proglašavao i ženom godine. A koga biste s ponosom i zahvalnošću vi nazvali svojom mentoricom ili mentoricama te za što su točno te mentorice zaslužne u vašem životu?

Najznačajnija mentorica u mom životu je sasvim sigurno moja mama. Vrlo smo bliske, puno razgovaramo o svemu i uvijek kada sam u nekoj poslovnoj ili privatnoj dilemi važno mi je čuti što ona o tome misli, pa i onda kada su nam mišljenja potpuno suprotna. Uvijek pronađe način da mi ne nameće svoje mišljenje, nego me tjera da na osnovi svega izrečenog sama dođem do svojih zaključaka. Pa me tako kroz život često puštala da donosim krive odluke iz kojih sam puno naučila. Mislim da je to odlika dobre mentorice. Također, kroz svoj posao imala sam privilegij razgovarati s mnogim uspješnim ženama i slušati njihove priče o tome kako su uspjele i kako su prevladavale prepreke koje su im se našle na putu. Često mi se čini da su sve te žene na neki način moje mentorice. Od svake sam nešto naučila, nešto “ukrala”.

Možete li dati jedan savjet? Mlada žena tek je počela raditi u nekom okruženju, sve joj je nepoznato i svi su joj nepoznati. Što treba izbjegavati?

Umjesto nekog konkretnog savjeta, važnije je poslati poruku mladim ženama da u svakom trenutku postoji netko od koga mogu nešto naučiti, ali i to da u svakom trenutku postoji i netko koga one mogu nešto naučiti. Dakle, uvijek možete biti nečija mentijka, ali i nekome mentorica. Jer, mentorstvo je, rekla bih, najvredniji “kapital” koji danas postoji u poslovnom svijetu. Treba ga znati primiti, ali i pružiti.