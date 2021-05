'Krećemo s akvizicijama u Hrvatskoj, zdravstvo nam je najatraktivnije'

Začudili biste se koliko kvalitetnih i perspektivnih kompanija i poduzetnika ima u Hrvatskoj. Naši ljudi itekako mogu biti ambiciozni i vrlo su sposobni izgraditi sjajne biznise. Za nas je zadovoljstvo kada možete jedan njihov životni projekt preuzeti i podići na sljedeću razinu ili ga nastaviti razvijati s njima. Vjerujte, ako pogledamo sve sektore u koje ulažemo, investicijskih meta ima dosta i njihov broj i veličina samo rastu. Tim riječima na pitanje o investicijskim potencijalima na našem tržištu odgovara Saša Galić, glavni partner privatnog equity fonda Blue Sea Capital, koji ulaganja fokusira na tržišta bivše države, a u svom je portfelju imao i brendove poput srpskog Bambija i Knjaza Miloša koje je 2019. godine prodao Coca-Coli odnosno Pepsiju.

Premda u Hrvatskoj dosad manje poznat, Blue Sea snagu je pokazao početkom svibnja otkrivši da je vodećem globalnom dobavljaču staklene ambalaže za farmaciju - Nipro PharmaPackagingu prodao sesvetsku tvornicu Piramida koja je time postala dio moćne japanske Nipro grupacije i njezin adut za osvajanje tržišta Srednje Europe. Neposredno nakon ovog uspjeha Blue Sea Capitala, njegov čelni čovjek ekskluzivno za Poslovni dnevnik najavljuje velike ambicije za Hrvatsku.

Preskočila bih okolišanje i izravno pitala - kakve su šanse da na hrvatskom tržištu potrošite dio kapitala koji vam se otvorio izlaskom iz Piramide, ali i ostalim u regiji?

Hrvatska će biti fokus našeg drugog fonda koji planiramo lansirati ove godine. Smatramo da je Hrvatska ne samo najveća, nego i trenutačno najzanimljivija ekonomija u regiji u koju ulažemo. Za naš novi fond, uspjeli smo osigurati kapital od Europskog investicijskog fonda kao i niza drugih investitora. Naša investicijska strategija iz prvog fonda pokazala se jako uspješnom, a na dosadašnjim izlascima iz investicija napravili smo povrat od gotovo četiri eura na svaki uloženi euro, uz godišnji prinos iznad 25 posto. Stoga planiramo nastaviti s istom strategijom ulaganja u sektore koji još imaju puno potencijala, kao što su zdravstvene usluge, proizvodnja hrane i pića te proizvodne kompanije poput Piramide. Vidimo dobre prilike i u pojedinoj maloprodaji kao i u tehnološkom sektoru.

Dio našeg posla je da stalno snimamo zanimljive sektore i tvrtke te pratimo relevantne tržišne trendove, kako bismo identificirali nove poslovne prilike. U posljednjem smo desetljeću pratili svake godine kako se broj firmi u SME segmentu razvija i raste, te dolaze na nivo na kojem postaju zanimljive i za nas.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL 04.05.2021., Zagreb- Celni covjek equity fonda Blue Sea Capital Sasa Galic. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL

Kada bismo mogli očekivati prvu hrvatsku akviziciju?

S obzirom na postojanje prvog fonda i regionalnu prisutnost, mi kontinuirano razgovaramo s igračima na tržištu i potencijalnim akvizicijama. Zdravstvo je za nas najatraktivniji segment i brzo nakon zatvaranja novog fonda bismo mogli napraviti prvu akviziciju. Ciljana vrijednost ulaganja u novom fondu je 10-20 milijuna eura.

Privatno zdravstvo otprije je magnet za vaš fond, imali ste dosta takvih akvizicija, no samo u Srbiji. Kako to da u Hrvatskoj nije bilo vaših akvizicija tog formata?

Za iskusnog ulagača privatno zdravstvo može biti itekako vrijedan sektor. Globalni trendovi kao što su starenje populacije, preventivni pregledi i povećanje dohotka dovode do rasta potrošnje na zdravstvene usluge. No, kao i u drugim sektorima i tu postoje značajni rizici, te više ili manje atraktivni projekti. Zdravstvo je visoko reguliran sektor, što predstavlja barijeru ulasku na to tržište za manje iskusne.

U našem prvom fondu niz faktora nas je usmjerio na ulaganje na tržištu Srbije, gdje smo kroz niz akvizicija stvorili MediGroupu, danas uvjerljivo najveću i najvredniju kompaniju u privatnom zdravstvu u regiji. U drugom fondu planiramo se fokusirati na Hrvatsku, gdje smo već u razgovorima s vlasnicima nekih zdravstvenih ustanova. Iza nas je desetljeće dragocjenog iskustva ulaganja u zdravstvo regije kao i niz vrlo uspješnih projekata, zbog čega smo jedinstveno pozicionirani da sličan projekt napravimo i u Hrvatskoj.

Koliki je vaš trenutni investicijski potencijal?

Ciljani iznos kapitala našeg drugog fonda je 50 do 60 milijuna eura. Imajući u vidu financijsku strukturu preuzimanja i podršku kroz bankarsko financiranje dolazimo do više od 100 milijuna eura investicijskog potencijala. U neke naše investicijama također ulazimo i kroz partnerstvo s našim investitorima ili međunarodnim private equity fondovima, što dodatno povećava ukupan investicijski potencijal.

Piramida je prva investicija vašeg fonda. Kako ste je naciljali? U široj hrvatskoj javnosti do prodaje Nipru bila je gotovo nepoznanica. Vi ste, čini se, imali šesto čulo?

Potpuno ste u pravu. Piramida je bila zatajen nebrušeni dragulj, a pronalazak je bio rezultat našeg istraživanja tržišta, kao i mreže kontakata. Treba imati na umu i da je današnja izvrsna pozicija na europskom tržištu u većoj mjeri ostvarena tijekom našeg vlasničkog horizonta, kada smo prodaju povećali sa 7,5 na 16 milijuna eura te udvostručili proizvodne kapacitete.

Iza današnjeg uspjeha je puno rada kako bi se jedna obiteljska tvrtka pretvorila u malu korporaciju. Rada na modernizaciji proizvodnog pogona, povećanju kapaciteta, usavršavanju radne snage, upotpunjavanju menadžment tima, uvođenju najbolje industrijske prakse, podizanju kvalitete proizvoda i razvoju novih, što su u konačnici prepoznale i vodeće farmaceutske svjetske kuće, koje su danas kupci Piramidinih proizvoda.

Koliko je korporacija bilo u finalu za kupnju Piramide i čime je Nipro prevagnuo?

Proces je bio kompetitivan i uključivao je više financijskih i strateških ulagača, iz Europe i svijeta, koji su izrazili želju preuzeti Piramidu. S obzirom na strateški potencijal koji Piramida daje Nipru u Europi, prepoznali smo ga kao najboljeg partnera, koji će kompaniji donijeti najviše znanja iz ovog sektora, kao i investicija. Zbog strategije i sinergija, Nipro je bio prirodni kupac za Piramidu, što se odrazilo i na cijenu, koja nije jedini kriterij koji smo uzeli u razmatranje.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL 04.05.2021., Zagreb- Celni covjek equity fonda Blue Sea Capital Sasa Galic. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL

Želite reći da pandemija nije pogurala prodaju Piramide niti potpirila interes ulagača no, iskreno, mislite li da biste bez Covida postigli cijenu za koju ste je prepustili Nipru?

Prve razgovore s Niprom započeli smo prije početka pandemije. Suprotno intuiciji, pandemija je proces prodaje samo usporila i otežala zbog nemogućnosti direktnih susreta s Niprovim timom. Uz pandemiju, dogodili su se i potresi, ali srećom Piramida nije bila značajno oštećena. Cijena za koju smo prodali Piramidu bila je na stolu od početka pregovora, a kompanija postiže rezultate u skladu s petogodišnjim planom koji je usvojen prije pandemije.

Strategija Blue Sea diktira targetiranje snažnih tržišnih igrača (pa i lidera) koji lako mogu obraniti svoju poziciju, ali i oduprijeti se eventualnim krizama/rizicima.

Naša investicijska strategija jest donekle ograničavajuća, i zbog nje nam neka poduzeća neće biti interesantna, ali mi ne investiramo samo u postojeće lidere, već i u kompanije koje možemo sami pretvoriti u lidere kroz razvoj ili kupnju konkurencije, a njih je puno. Rigorozni pristup biranju investicija pokazao nam se uspješan u prvom fondu i planiramo na isti način nastaviti.

Kompanije u svom vlasništvu/suvlasništvu prodavali ste najjačim globalnim igračima.

Strategiju izlaza i potencijalne partnere identificiramo već u ranim fazama razmatranja svih investicija. Već kod kupovine kompanije imamo plan kome je prodati. U implementaciji procesa transformacije mi, kao financijski investitor, upravo stvaramo tu dodatnu vrijednost koja je krucijalna kod privlačenja potencijalnih kupaca te postizanja premium cijene.

Koliko je teško pregovarati s velikim korporacijama?

Članovi Blue Sea Capitala imaju dugogodišnje iskustvo, ali najvažniji faktor u pregovorima je konkurencija. Kod svih dosadašnjih izlaza smo imali kompetitivne situacije s više potencijalnih kupaca, što je nas kao prodavatelja dovelo u povoljan položaj.