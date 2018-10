Kako prodati skuplje stanove u nepopularnim kvartovima?

Društvene mreže svojim dosegom među mlađom populacijom ubrzavaju promjenu imidža pojedinog kvarta, nevezano uz institucionalne zahvate ili poruke kroz tradicionalne medije. Uz takvo spontano poboljšanje percepcije kvartova, postoje i organizirani koraci, kao što su razni festivali, eventi, investicije u javne površine i slično. Ističe to Damjan Geber, osnivač i direktor agencije Brigada te ujedno predavač na skoroj New Link konferenciji u Zagrebu. Tijekom više od 12 godina radnog iskustva, Geber se specijalizirao za različite aspekte komunikacije kroz dizajn interijera, koristeći svoje široko poznavanje brandinga i psihologije potrošača kroz multidisciplinarni pristup, jedinstven na tržištu. Teško je izdvojiti samo jedan od mnogih uspješnih projekata Brigadinog tima, ali među najpoznatijima je izložba 'Croatia je Hrvatska' u Tunelu Grič, koja im je donijela brojne nagrade struke.

- Neki od najgorih svjetskih kvartova, za koje se nikad ne bi reklo da će postati zone s najtraženijim nekretninama, postali su to u vrlo kratkom vremenu, dok neki drugi, uz sve moguće urbane investicije, to nikako ne uspijevaju postati - ističe Damjan Geber. Primjerice, ključni igrači iz područja trgovanja nekretninama, arhitekture i urbanizma te povezanih gospodarskih grana prisjetit će se tijekom 4. listopada u Muzeju za suvremenu umjetnost, da je već desetljećima u svijetu vrlo jak trend 'gentrifikacije' kvartova, tj. sociološki uvjetovane selidbe određenih grupacija ljudi u neke, do tad, zanemarene dijelove grada. Događaj organizira Njuškalo, vodeći domaći marketplace s najvećim brojem prodaja i kupovina nekretnina u Hrvatskoj.

Foto: Promo Damjan Geber, osnivač i direktor agencije Brigada Geber podsjeća da je u pravilu mlađa generacija, prvenstveno ponukana nepristupačnim cijenama u tradicionalno poželjnim kvartovima velikih urbanih cjelina poput New Yorka, Berlina ili Londona, potražila nekretnine u rubnim dijelovima. Zatim su ih počeli pratiti i manji poslovni subjekti, kreativna i uslužna industrija, a potom i veći nekretninski kapital. Poslovni i ugostiteljski objekti koji su stvorili novu scenu u tim kvartovima, počeli su privlačiti posjetitelje i iz dotadašnjeg glavnog gradskog 'centra' te su uz pomoć sveprisutnih društvenih mreža vaninstitucionalno izgradili vlastiti jedinstven imidž.

U Hrvatskoj još uvijek nema značajnijeg primjera ovakvog tipa promjene percepcije kvarta, ali kao svijetli primjer u začetku može se navesti zagrebačka zona Martićeve ulice koja je započetu transformaciju ubrzala festivalom 'Design District'. Festival ju je ujedno brendirao u poželjnu destinaciju populacije zaljubljene u dizajn i urbanu kulturu. Nekoć napušteni poslovni prostori, spontano su revitalizirani bez narušavanja kvartovskog duha, ujedinivši kulturnu, dizajnersku i gastro scenu. Zbog toga ova kreativna zona u centru grada živi tijekom cijele godine.

Na žalost, puno češći primjer utjecaja imidža na cijenu nekretnina je uzrokovan turizmom, ali ne onim planskim, već slučajnim koji se dešava bez puno utjecaja lokalne zajednice. Stara splitska jezgra je možda najjasniji primjer potpune transformacije kvarta iz zapuštenog i opasnog mjesta za noćnu šetnju u neke od najskupljih nekretnina u Hrvatskoj, kaže Geber.

- Ako prodavači žele postići cijenu iznad prosječne cijene okolnih nekretnina, trebaju nuditi dodanu vrijednost nekretnine koja je jasno vidljiva i razumljiva potencijalnom kupcu – pojašnjava Geber kako utjecati na cijenu nekretnine u slučaju da se radi o kvartu koji ima negativan predznak u očima kupaca i upravo zato Brigada za svoje klijente stvara uspješne prostore koji izvrsno funkcioniraju neovisno o samoj lokaciji. Negativna percepcija kvarta može znatno utjecati na smanjenje cijene nekretnina, nevezano uz objektivnu kvalitetu same nekretnine, njenu opremu, kvalitetne materijale ili povezanost s ostatkom grada, kao što je to slučaj s planiranim kvartom Sopnica-Jelkovec u Sesvetama, zaključuje Geber, naglašavajući da su ljudi društvena bića i, osim zadovoljavanja osnovne potrebe za stambenim prostorom, žele biti okruženi drugim ljudima koji im odgovaraju prema raznim osobnim ili objektivnim kriterijima.

New Link konferencija kao cjelodnevno događanje prvi put u Hrvatsku također donosi i primjere najboljih praksi iz SAD-a, s predstavnicima iz Corcoran Grupe, lidera na tržištu nekretnina u New Yorku, a jedna od govornika je također i Morten Kabell, urbanist koji će na primjeru Kopenhagena pokazati kako je planirani biciklistički urbanizam ključni dio u nastojanju stvaranja gradova ugodne za život i po mjeri čovjeka. Novost će biti i osvrt na turizam u kontekstu nekretninskog tržišta i to na predavanju Marka Dabrovića iz 3LHD arhitektonskog studija.