Jančo: Stočarstvu smo posvetili svoje živote, pa farmu želimo sačuvati od rizika

Stočarstvo je u Hrvatskoj jedna od najvažnijih poljoprivrednih grana. U ukupnoj agrarnoj proizvodnji ima udio od 35 posto. K tome, kvaliteta hrvatskih namirnica poznata je diljem svijeta. Više od 20 hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nosi oznaku zemljopisnog podrijetla. Slavonski ili baranjski kulen, drniški pršut i lička janjetina samo su dio liste fantastičnih okusa svojstvenih Hrvatskoj. No, kao i svaka druga poljoprivredna grana, i stočarstvo ima svoje rizike.

Domaće su životinje, primjerice, u riziku od uginuća, ali i eutanazije uslijed bolesti ili nesretnog slučaja. Velike gubitke hrvatski su proizvođači mlijeka osjetili, primjerice, uslijed pojave kvrgave kože kod goveda 2016. godine. Pojava bilo kojeg oboljenja kod domaćih životinja podrazumijeva i ograničenje u prometu mesa, kao i distribuciji krajnjih proizvoda, a samim time i značajnu ekonomsku štetu - kako za stočara tako i za nacionalnu ekonomiju. Uz sve to, uvijek postoji prijetnja, baš kao i kod usjeva i nasada, od vremenskih i elementarnih nepogoda. Poplave koje su prije nekoliko godina zahvatile županjsku i brodsku Posavinu, donijele su velike štete i stočarima.

S poduzetnikom, veterinarom i vlasnikom jedne od najboljih farmi u Hrvatskoj, Goranom Jančom, razgovarali smo o tome kako, s obzirom na sve to, najbolje zaštititi plodove vlastitog mukotrpnog rada.

“Od početnih pola hektara, danas obrađujem oko 105 hektara zemlje i godišnja nam je proizvodnja oko 6000 svinja. Imamo matično stado koje je iznimno skupo. Ako se njemu nešto dogodi, onda smo u jako velikom problemu”, kaže Jančo.

Iza njega je 16 godina iskustva u uzgoju svinja, mnogo odricanja, planiranja i podizanja te poduzetničke priče.

Za farmu koju je sa suprugom, s kojom osim suživota dijeli i struku, otvorio 2012. godine, obično se kaže da je najsuvremenija u Hrvatskoj, a za Gorana Janča da je jedan je od onih ljudi koji su potpuno posvećeni svojem poslu. Prije nekoliko godina, 2015., OPG u njihovu vlasništvu proglašen je najboljim u Hrvatskoj. Pohvale stižu sa svih strana. Ozbiljan je to posao, koji će ostati i novim generacijama u naslijeđe, baš kao i predanost očuvanju svinjogojstva kao jedne od najstarijih stočarskih grana.

“Suludo je bilo što takvo raditi a da se ne osigurate. Sve si napravio i onda ovisiš o sreći? Osiguranje nam je nužno jer ulaganja u proizvodnju i opremu predstavljaju naš rad i ušteđevinu, koje ne želimo izložiti potencijalnim rizicima u proizvodnji i neočekivanim vremenskim uvjetima”, smatra Jančo.

Osiguranje je dakle potreba, a ne luksuz. Zamislite da u svoje imanje uložite svu životnu ušteđevinu ili kreditom financirate izgradnju gospodarskih objekata, a jedno veće nevrijeme nanese nesagledive štete. Goran Jančo je za svog partnera odabrao Croatia osiguranje. Osiguranje usjeva i nasada pokriva rizike kojima su izložene životinje, i to od uginuća, eutanazije i drugih gubitka. Osigurati se mogu i usjevi kao što su pšenica, kukuruz, ječam i druge vrste te nasadi poput maslinika, vinograda i voćnjaka. Za poljoprivrednike je značajna pogodnost što se u sklopu police može iskoristiti financijska potposa do 70% plaćene premije osiguranja koju omogućava Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i proračun RH, do maksimalnog iznosa od 75.000 eura. Više informacija o polici osiguranja usjeva i nasada možete pronaći na linku.

Sadržaj omogućen od strane Croatia osiguranja