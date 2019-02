IEDC- Poslovna škola Bled višestruko nagrađivana škola

Ekskluzivni edukacijski partner konferencije Digital Takeover je IEDC-Poslovna škola Bled, prva poslovna škola takve vrste u Srednjoj i Istočnoj Europi, osnovana 1986. U više od 30 godina postojanja, kroz IEDC prošlo je preko 90 000 polaznika iz 100 zemalja širom svijeta, a ove godine posjetitelji Digital Takeover konferencije imat će priliku saznati zašto je baš ova škola jedna od vodećih međunarodnih institucija za razvoj menadžmenta u Europi.

IEDC - Poslovna škola Bled je višestruko nagrađivana škola, čiji je MBA program 2012. prepoznat kao jedan od četiri najinovativnija od 700 programa u svijetu, a 2009. Aspen Institute Beyond Grey Pinstripes uvrstio ih je među 100 najboljih poslovnih škola u svijetu zbog integriranja društvenih, ekoloških i etičkih pitanja u svoj MBA program.

IEDC-Poslovna škola Bled je i sjedište Udruge menadžerskih škola Srednje i Istočne Europe (CEEMAN), Europskog centra za vođenje (ELC), Međunarodne akademije profesora menadžmenta (IMTA), UN Global Compact Slovenija, te WISE, Svjetskog instituta za održivi razvoj i etiku i instituta za vođenje timova.

Foto: Borna Filić/PIXSELL IEDC - Poslovna škola Bled je višestruko nagrađivana škola

U zadnje vrijeme, IEDC je povećao svoje istraživačke aktivnosti, što je rezultiralo izdavanjem čak sedam knjiga u Njemačkoj i Velikoj Britaniji, kao i organiziranjem Međunarodne istraživačke konferencije u Kini.

U 2016. IEDC-Bled School of Management osvojila je nagradu AMBA Milestone Award, koja se dodjeljuje jednom godišnje za prepoznavanje stalne uspješnosti akreditiranih poslovnih škola diljem svijeta.

Danica Purg, direktorica i dekanica IEDC-a - Poslovne skole Bled, primila je Robert L. Dilworth nagradu za svoja iznimna dostignuća na području međunarodnog poslovnog izobražavanja:

“Počašćena sam što sam bila izabrana za ovu nagradu koju dodjeljuje The Global Forum i teži za transformacijom kompanija i transformacijskom obrazovanju na temelju vrijednosti. Mi, na IEDC-Poslovnoj školi Bled, vježbamo taj pristup od samog početka, već više od 30 godina”, rekla je prof. Danica Purg.

Nagradu su joj dodijelili na godišnjoj konferenciji The Global Forum on Leadership, Learning and Strategic Change koja je 2017. godine održana u Varšavi.

Pod njezinim rukovoditeljstvom IEDC – Poslovna škola Bled postala je jedna od vodećih na području transformacijskog izobražavanja, t.z. action learning-a i experiential learning, posebno na području uvažavanja etike, družbene odgovornosti i umjetnosti u školovanje menadžera.