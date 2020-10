DZS: BDP u 2018. godini realno je porastao za 2,8 posto

Hrvatski bruto domaći proizvod (BDP) u 2018. godini realno je porastao za 2,8 posto u odnosu na 2017. godinu, pokazuje godišnji obračun BDP-a za 2018. godinu kojega je u ponedjeljak objavio DZS, podigavši time svoju prvu procjenu za 0,2 postotna boda.

Naime, Državni zavod za statistiku (DZS) danas je objavio godišnji BDP za razdoblje od 1995. do 2019. godine, kojima su revidirane vremenske serije podataka za to razdoblje.

"Utjecaj ove statističke revizije na razinu BDP-a u nominalnim vrijednostima kreće se u rasponu od minus 0,5 posto do plus 0,6 posto u cijelom razdoblju od 1995. do 2019. i čini u prosjeku rast od 0,13 posto BDP-a. Ovom revizijom realne stope rasta promijenile su se u rasponu od minus 0,5 posto do plus 0,6 posto", navodi se u priopćenju DZS-a.

U tom je priopćenju DZS objavio i godišnji obračun BDP-a za 2018. godinu, koji je iznosio 385,4 milijarde kuna (tekuće cijene), a BDP je realno porastao za 2,8 posto u odnosu na 2017. godinu.

To je za 0,2 postotna boda veći rast BDP-a u odnosu na prvu procjenu za 2018. godinu, koju je DZS objavio krajem ožujka prošle godine, a pokazivala je realni rast BDP-a od 2,6 posto.

Bruto dodana vrijednost (BDV) je u 2018. bila realno veća za 2,6 posto u odnosu na 2017. godinu, pokazuje godišnji obračun.

"Na realni rast BDP-a najviše je utjecao rast bruto dodane vrijednosti u djelatnosti trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala. Na realni rast BDP-a s rashodne strane najviše je utjecao rast izdataka za konačnu potrošnju kućanstava te rast bruto investicija. Doprinos neto inozemne potražnje bio je negativan", navode statističari u priopćenju o godišnjem BDP-u za razdoblje 1995. do 2019. godine.

Po podacima iz godišnjeg obračuna, BDP po stanovniku je u 2018. godini iznosio 94.204 kune, što je za oko 5,9 posto više nego godinu prije kada je iznosio 88.986 kuna.

Statistika pritom pokazuje da je Hrvatska 2018. godine imala 4,09 milijuna stanovnika, što je za gotovo 40 tisuća manje nego godinu prije (kada je to bilo 4,13 milijuna). Riječ je o godišnjem prosjeku broja stanovnika koji je izračunat kao prosjek stanja na zadnji dan u godini prema podacima statistike demografije.

Podaci DZS-a o realnim stopama rasta BDP-a od 1996. godine do 2019. godine pokazuju da je u tom razdoblju najveći godišnji rast BDP-a zabilježen 1997. godine, za 6,2 posto u odnosu na 1996. godinu, a najveći pad 2009. godine, za 7,3 posto u odnosu na godinu ranije.

Privremeni statistički podaci 2019. godinu pokazuju rast realnog BDP-a za 2,9 posto u odnosu na 2018. godinu.