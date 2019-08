Dvije trećine lokala krši propise i vara državu na izdanim računima

Uz ‘srpanjsku rupu’ i smanjen broj turista koji posjećuju Hrvatsku, ovo ljeto obilježava i novi oblik porezne utaje: davanje predračuna turistima umjesto pravih fiskaliziranih računa.

Porezne vlasti napominju da su u prvih sedam mjeseci ove godine pokucale na vrata oko deset tisuća lokala i drugih privrednih subjekata, obveznika fiskalizacija te su kod dvije trećine njih otkrili propuste u provedbi propisa. Ljeti je, vele, poseban naglasak na kontrole lokala u priobalju i na otocima.

Koliko je poduzetnika umjesto računa gostu uručilo predračun, nije poznato, no društvene mreže vrve takvim primjerima. Ako je suditi prema odgovoru Porezne uprave, čije su kontrole ciljane i u pravilu dolaze u lokale čiji su im papiri i prometi sumnjivi, polovica uočenih prekršaja mogla bi se opisati kao bezazleno i nenamjerno kršenje propisa, no svaki četvrti lokal u koji su ušli inspektori zaradio je novčanu kaznu i prekršajnu prijavu.

Jedan od stotinu kontroliranih poduzetnika toliko se ogriješio o državu i propise da je morao staviti ključ u bravu!

Nefiskalizirani računi ili po starome predračuni nisu novost u poslovanju poduzetnika i oni ih izdaju kada poslovnim parterima šalju informativne ponude ili kada nisu sigurni kad će ovaj i kako platiti račun.

Tumači li se zakon doslovno, svaki bi ugostitelj mogao svakom gostu donijeti predračun na stol kod narudžbe i tako mu reći koliko će ga stajati usluga u njegovom lokalu. No, onog trena kad gost odluči platiti, mora mu se uručiti pravi fiskalizirani račun s propisanim elementima. Predračun nije novost, ali novost s početka ove godine i posljednjeg kruga porezne reforme jest da je država obvezala poduzetnike da na svakom takvom predračunu velikim slovima napišu »OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN«.

U tom grmu leži i zec, pa su pojedini vlasnici lokala gostima u ruke gurnuli predračune koji izgledaju kao i računi, s naponemom napisanom velikim slovima na kraju da oni to nisu. Da stvar bude još bolja, pojedini konzultanti mišljenja su da pri tome nisu puno ni griješili jer “spomenutu napomenu obveznici fiskalizacije također trebaju staviti i na poslovne isprave za koje se u trenutku izdavanja ne zna na koji će način naplata biti obavljena”.

Drugim riječima, lokal se može poslužiti informativnim računom ako ne zna hoće li konačni račun biti plaćen karticom ili gotovinom.

Mario Šubat, vlasnik restorana Eva u Lokvama, u čiji lokal inspekcija nije navraćala, ali jedan od njegovih nefiskaliziranih računa kruži okolo, kaže:

– Riječ je o računu Pregled stola koji se izdaje prije plaćanja, i daje se kako bi gost odlučio kako želi platiti te da vidi je li sve u redu s računom.

Cilj je da ne dolazi do nepotrebnih storniranja. Gost u konačnici dobije pravi račun samo što zna nekad odmah ostaviti novac i otići nakon „predračuna“ – pravda se Šubat i uvjerava da njegov lokal, pobjegne li gost, fiskalizira i takav račun.

Izađe li gost iz lokala s predračunom u rukama, taj luksuz će ugostitelja, uhvate li ga, ako je obrtnik, stajati od 30.000 do 300.000 kuna, ako je tvrtka, od 30.000 do 500.000 kuna te, ako je direktor tvrtke, od 5000 do 50.000.

Najteži prekršaj

– Izdavanje predračuna, ponuda, narudžbi i sličnih dokumenata umjesto fiskaliziranih računa najteži je porezni prekršaj i prema prekršiteljima se primjenjuju sve zakonom dopuštene mjere uključujući mjeru zabrane rada – pečaćenjem poslovnih prostora, odgovaraju iz Porezne uprave.