'Dovest ćemo svjetske brendove u svoje hotele i restorane'

Uoči najizazovnije sezone u povijesti turizma vodeća hotelska grupacija na Kvarneru, Liburnia Riviera Hoteli imala je smjenu Uprave, a Agrona Berišu na čelu je zamijenio Vladimir Bošnjak, fnancijaš s američkom diplomom i bogatim iskustvom na vodećim pozicijama, ali ne i u turizmu. Karijeru je započeo u Merrill Lynchu u Americi, bio predsjednik Uprave HETA Asset Resolutiona, u

upravljačkom odboru Hypo Alpe-Adria-Banke (Addiko banke), direktor u tvrtki TO ONE, a radio je i na Zagrebačkoj burzi te u investicijskoj banci CAIB. U Upravu Gitone Adriatic, koja je krajem 2019. preuzela LRH, Bošnjak je stigao prije par mjeseci, pred imenovanje na čelu LRH. Otkriva nam koji će biti glavni izazovi u ovoj turističkoj godini te kakvi su razvojni planovi opatijske tvrtke.

Otkud financijaš u hotelskom biznisu i kako će vam prethodna iskustva pomoći u LRH?

Osnova svake uspješne tvrtke je upravljanje fnancijama. Dobro poznavanje financija trebao bi biti preduvjet za upravljačke pozicije, pogotovo kad govorimo o velikim sustavima kao što je LRH. Radio sam u Upravama tvrtki za investicijsko bankarstvo, na složenim fnancijskim restrukturiranjima, poslovima upravljanja rizicima u fnancijskom sektoru te organizacijskom restrukturiranju. Uspješno sam radio na većem broju značajnih M&A transakcija u JI Europi, vodio sam tzv. lošu banku kroz naplatu rizičnih plasmana te vodio fnancije u najvećem fnancijskom restrukturiranju u regiji.

Kako iz pozicije nekoga s bogatim iskustvom upravljanja u krizama gledate na aktualnu krizu u globalnom turizmu?

Turističku industriju obilježavala je velika fleksibilnost i prije pandemije, u smislu novih trendova, tako da će turizam preživjeti i ovaj izazov. Vjerujem da će se sve manje tražiti destinacije masovnog turizma i all inclusive ponuda, a sve više segmenti u kojima Opatija ima što za ponuditi. LRH grupa je prepoznala nove trendove i spremni smo za različite scenarije, ovisno o epidemiološkim uvjetima u Hrvatskoj i zemljama naših gostiju. Mi ćemo kontinuirano raditi na povećanju kvalitete naše ponude i Opatije.

Kako očuvati stabilnost poslovanja LRH u aktualnim okolnostima, što poduzimate?

Ove godine najvažnije nam je osigurati fnancijsku stabilnost i omogućiti fleksibilan model upravljanja u vrijeme pandemije koji će nam omogućiti da uspješno nastavimo ulaganja i pozitivni zamah u poslovanju. Za stabilnost sektora i poslovanja poduzetnika u turizmu od velike važnosti bit će i Covid krediti koje HBOR i banke nude uz vrlo povoljne uvjete svima pogođenima pandemijom. Nadamo se da će poslovne banke i HBOR prepoznati i trenutak za nove investicije te ponuditi i druge proizvode svima u turizmu.

Kako vidite turističku budućnost LRH?

Opatija je destinacija stvorena za luksuzni turizam. Budućnost LRH bit će i u razvoju velikih turističkih lanaca, u dovođenju svjetski poznatih brendova u naše hotele i restorane. Snažan naglasak stavit ćemo na zdravstveni turizam i razvoj nautičkog turizma koji je veliki potencijal na ovom području. Izuzetno nas vesele upiti međunarodnih flmskih ekipa koje ovdje žele snimati serije i flmove. Svakako ćemo se povezati s lokalnim proizvođačima hrane i pića. Moramo obogatiti našu ponudu i doprinijeti razvoju lokalnih OPG-ova i proizvođača. U pripremi su brojni projekti i investicije, izdvajam već pokrenutu obnovu jednog od prvih hotela na Jadranu – hotela Kvarner, a dolazi i svjetski renomirana slastičarnica i kavana na terasu hotela Imperial. S Gradom Opatijom dogovaramo zajedničke projekte, sa specijalnom bolnicom Thalassotherapia Opatija razvijamo zdravstveno-turističke pakete, surađujemo s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, a želju za dolaskom u Opatiju i suradnjom s LRH iskazale su i medicinska, fnancijska i gaming industrija.

Kako se konkretno pripremate za sezonu 2021.?

S ministricom turizma i sporta Nikolinom Brnjac razgovarao sam o izazovima za sezonu, zadržavanju radnih mjesta te pridržavanju mjera, testiranju na COVID-19 i cijepljenju turističkih djelatnika. Ministrica je najavila da će u prioritetnim skupinama u 3. fazi cijepljenja biti i turistički djelatnici. Ipak turizam čini oko 20% našeg BDP-a pa je jako važno da napravimo sve što možemo da ostvarimo što uspješniju sezonu. Moram spomenuti i projekt “Safe stay in Croatia”, koji je pokrenula ministrica Brnjac, jer su uvedeni sigurnosni zdravstveni protokoli koje Europska komisija preporučuje članicama. Hrvatska je to u EU uvela prva, druge će zemlje tek pokrenuti. LRH je već dio ovoga značajnog projekta i ima nacionalnu oznaku sigurnosti boravka u svim objektima. Mi ćemo od 1. travnja krenuti s testiranjem svojih gostiju ispred hotela Belvedere. Gosti će moći napraviti PCR ili antigenski test prije povratka u matičnu zemlju. Optimističan sam i vjerujem da će ova sezona biti bolja nego ona 2020., kad je Hrvatska bila jedna od vodećih odredišta na Mediteranu. Nema razloga vjerovati da to neće biti i 2021., s obzirom na to da je sigurnost postala prioritet broj 1 svim turistima koji planiraju putovati. Većina ih bira odredišta koja su blizu i do kojih je lako doći autom, što Opatija može i mora iskoristiti. LRH u prvoj fazi otvara 10 hotela i nadamo se da ćemo otvoriti sve naše objekte i prije sezone.

Osim korone, LRH ima izazova od ranije, dugo se nije makla s pozicije, kao i destinacija u kojoj posluje?

Liburnija je turistički div Kvarnera, generator i pokretač razvoja u tom području. Na tome moramo i dalje raditi s lokalnim i regionalnim partnerima i zato smo već s gradonačelnikom Opatije, TZ-om i drugim hotelijerima na ovom području počeli raditi na ozbiljnom kalendaru događanja koji će omogućiti razvoj Opatije kao cjelogodišnje destinacije. Pokrenuli smo i projekt “storytellinga” o Opatijskoj rivijeri, a sve s ciljem da zajednički generiramo alate, strategije i proizvode koji će omogućiti jedinstveno brendiranje i pozicioniranje Opatije.