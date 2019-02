Cappelli najavio kredite za iznajmljivače i do tri posto bolju sezonu

Gotovo 104.000 privatnih iznajmljivača može početi planirati (pre)uređenje svojih soba i apartmana povoljnim kreditima u iznosu od 20.000 do 375.000 kuna. Jučer potpisanim sporazumom ministra turizma Garija Cappellija i predsjednice uprave HBOR-a Tamare Perko, zaživjela je kreditna linija sa subvencioniranom kamatom od 2,7 posto za kredite u kunama i 2 posto za kredite u eurima. Ministarstvo turizma kamatu subvencionira s jedan posto, rok otplate je od 13 mjeseci do deset godina, a poček godinu dana. Očekuje se da ovu pogodnost prvi iskoriste vlasnici oko 20.000 objekata koji su svoje sobe i apartamane kategorizirali do rujna 2007., od kojih mnogi i davnih devedesetih godina.

– Riječje o iznimno važnom segmentu turističke smještajne ponude u kojem, na žalost, još uvijek vlada nesklad u standardima jer neki objekti još uvijek posluju prema starim, nevažećim pravilnicima i standardima od prije dvadesetak godina. Neki to zovu rekategorizacija, meni je draži izraz usklađivanje kvalitete budući da turiste danas dočekuju objekti s istim brojem zvjezdicom, a razlikom u kvaliteti kao dan i noć.

Prema pravilniku iz ‘95. sobe su, recimo, mogle dijeliti isti sanitarni čvor, a po novom svaka mora imati svoj – ilustrirao je ministar Cappelli. U projektu su i Hrvatska poštanska banka s devet milijuna kuna i 2,8 miljuna eura, te Podravska banka s dva miljuna kuna i još toliko eura.

– Očekujem da ćemo brzo potpisati ugovore s još nekoliko banaka i na taj način omogućiti još veću dostupnost ovih sredstava – kaže T. Perko, čelnica HBOR-a.

Rok za rekategorizaciju objekata privatnog smještaja je četiri godine, a cilj da obiteljski smještaj u Hrvatskoj bude još kvalitetniji, međunarodno prepoznatljiv i poželjan turistički proizvod tokom cijele godine. Ove kredite mogu dobiti fizičke osobe registrirane kao privatni iznajmljivači sa maksimalno 20 kreveta, odnosno s kućama za odmor za maksimalno deset osoba ili kampovima za najviše trideset gostiju. Uvjet je obnova, rekonstrukcija i opremanje objekata u domaćinstvu, izgradnja i opremanje bazena, infrastruktura za cikloturizam, sport, rekreaciju i slično. Krediti se ne mogu dobiti za gradnju novih i povećanje broja postojećih smještajnih kapaciteta, refinanciranje postojećih kredita ili refundaciju sredstava korisnika uloženih u smještajni kapacitet.

Kako god, reda je trebalo uvesti. Konkurencija je sve jača, gosti iz sezone u sezonu sve zahtjevniji, a ove godine je svakako dodatni izazov što se Turska vratila na turističko tržište. ,

- Da, na tržištu je sada puno više kreveta nego prije dvije godine, gosti premišljaju kuda će, buking je odgođen i to je sada jedna vrsta igre živaca za turističku industriju. Mi smo radi toga na izvanrednoj sjednici Turističkog vijeća u utorak odlučili uložiti još deset milijuna kuna u dodatne marketinške akcije u 16 europskih zemalja. Najveća pojedinačna svota od 2,5 milijuna kuna rezervirana je za Njemačku, gdje produžavamo promotivnu tv kampanju za desetak dana i koja već daje rezzultata. U Velikoj Britaniji budžet za promociju povećavamo za milijun kuna, u Francuskoj za 700.000, u Sloveniji za 200.000 itd. Ne zanemarujemo niti jedno tržište. U Mađarskoj, primjerice, iskorist ćemo i kvalifikacijsku utakmicu Hrvatske i Mađarske u Budimpešt za dodatnu promociju - otkriva ministar Cappelli, koji vjeruje da ova turistička godina može nadmašiti rekordnu lanjsku do tri posto.

- Iako smo suočeni s odgodom bukinga na važnom njemačkom tržištu, nema razloga za panične poteze, snižavanje cijena i slično. Treba pričekati berlinsku burzu turizma nakon koje će stvari biti još malo jasnije. Hotelijeri govore da im je trenutno buking za samu špicu nešto manji nego lani, ali za vansezonu nešto bolji. To nam je možda i najvažnije, špica će se ionako popuniti. Vjerujem, inače, da ćemo ugostiti 2,9 milijuna Nijemaca, kao i lani. Nijemci su raspoloženi za putovanja, u 2019. planiraju putovati koliko i lani ili čak i nešto više, a imaju i nešto izdašnije budžete nego lani. Iz Austrije stižu vijesti da je buking za Hrvatsku bolji jedan posto nego lani, u Sloveniji dva posto, u Italiji, unatočkrizi u toj zemlji, Hrvatska također stoji dobro, blagi plus potražnje imamo i u Skandinaviji, raste potražnja i u Rusiji, Britaniji, a u SAD-u i Kini, recimo, čak drastično - zadovoljan je ministar turizma.

