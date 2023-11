YouTube izbacio nove alate umjetne inteligencije kojima omogućuje korisnicima da kloniraju glasove pravih glazbenika

YouTube je predstavio svoj najnoviji alat temeljen na umjetnoj inteligenciji, Dream Track, kojim omogućuje korisnicima da imitiraju glasove svojih omiljenih glazbenika. Prvi set glazbenih eksperimenata povezanih s umjetnom inteligencijom – Dream Track for Shorts i Music AI alati – izrađen je u suradnji s Googleovom tvrtkom za umjetnu inteligenciju DeepMindom.

Radi se o eksperimentalnom alatu koji omogućuje kreatorima da stvaraju kratke pjesme koje oponašaju stil poznatih umjetnika koristeći njihove glasove. Među zasad dostupnim umjetnicima su Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain i Troye Sivan, čiji su glasovi "klonirani" softverom kako bi korisnici mogli kreirati svoje glazbene sadržaje.

Zasad pristup ovom alatu ima stotinjak kreatora u SAD-u, a mogu ga koristiti isključivo za stvaranje zvučnih podloga za YouTube Shorts, platformu koja se natječe s popularnim TikTokom. Dream Trackom već su kreirana dva ogledna videa na YouTubeu, i to s glasovima Charlieja Putha i T-Paina. Iako rezultat nije loš, primjećuje se da su imitacije inferiornije, sa zvukom niske kvalitete. U jednom od primjera Puthov glas povremeno postaje mutan i nejasan, no unatoč tome pjesma zadržava njegov prepoznatljivi R&B-pop stil.

Lyor Cohen, šef glazbe na YouTubeu, objavio je na blogu da je alat dizajniran za testiranje, učenje i dobivanje povratnih informacija od umjetnika i gledatelja. Cohen ističe da je ova eksperimentalna faza namijenjena istraživanju kako tehnologija može pomoći u stvaranju dubljih veza između umjetnika, kreatora i njihovih obožavatelja. Naglasio je važnost dijaloga i suradnje između stručnjaka i zajednice kako bi se usmjerila daljnja evolucija ovakvih tehnoloških rješenja. Ovaj eksperiment predstavlja još jedan korak YouTubea u inovaciji glazbenog sadržaja i istraživanju mogućnosti umjetne inteligencije u stvaranju glazbe na digitalnim platformama.

VEZANI ČLANCI:

"Puštanje u promet" novog inovativnog alata na YouTubeu, koji ima 2,7 milijardi mjesečnih korisnika, stigao je tek dan nakon što je YouTube na svom blogu najavio nova stroža pravila upravo za korištenje umjetne inteligencije. - Generativna umjetna inteligencija ima potencijal potaknuti kreativnost i transformirati iskustvo za gledatelje i kreatore. Ali te mogućnosti moraju biti u ravnoteži s našom odgovornošću da se zaštiti zajednica - poručile su Jennifer Flannery O'Connor i Emily Moxley, potpredsjednica i produkt-menadžerica YouTubea u blogu.

Umjetna inteligencija donosi nove rizike i zahtijeva nove pristupe, stoga će se i nove smjernice implementirati u mjesecima koji slijede, najavljeno je. YouTube već ima pravila kojim se zabranjuje objava tehnički manipuliranog sadržaja koji može obmanuti gledatelje te im nanijeti štetu. No s novim ažuriranjem pravila najavljenim u utorak, YouTube će sada zahtijevati od kreatora da dodaju oznake za sadržaj koji uključuje "manipulirani ili sintetički sadržaj koji je realističan, uključujući i korištenje AI alata".

Novim pravilima YouTube želi spriječiti da korisnici budu dovedeni u zabludu s obzirom na sve veći broj AI alata koji omogućuju brzo i jednostavno stvaranje uvjerljivog teksta, slika, videa i zvuka koje je često teško razlikovati od autentičnih zapisa. Nove oznake bit će potrebne za sadržaj koji je kreiran s pomoću AI-ja, što uključuje, primjerice, videozapise koji realistično prikazuju događaj koji se nikada nije dogodio ili sadržaj koji prikazuje nekoga kako govori ili radi nešto što zapravo nije učinio, objašnjavaju J. Flannery O'Connor i E. Moxley. S razvojem umjetne inteligencije platforme društvenih medija mogle bi se suočiti s olujom dezinformacija u 2024., smatraju Flannery O'Connor i Moxley te naglašavaju kako je označavanje posebno važno u slučajevima kada se u sadržaju raspravlja o osjetljivim temama kao što su izbori, sukobi i javnozdravstvene krize ili javni dužnosnici.

Iz YouTubea poručuju da će korisnike koji se ne budu pridržavali novih zahtjeva primjereno kazniti, bilo da ih uklone sa servisa, suspendiraju ili im ukinu ugovore. Uto najavljuju da će omogućiti korisnicima da zatraže uklanjanje sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom ili drugog manipuliranog sadržaja koji simulira osobu koja se može identificirati, uključujući lice ili glas, u okviru postupka za zaštitu privatnosti. Partneri platforme također će moći zatražiti uklanjanje glazbe generirane umjetnom inteligencijom koja oponaša glasove određenih umjetnika. Ipak, novi alat Dream Tracka, kažu u YouTubeu, drugačiji je jer ima izričito odobrenje uključenih umjetnika, a nosit će i oznaku sadržaja generiranog uz pomoć AI-ja.

U travnju je, primjerice, Universal Music zatražio od servisa za streaming da uklone pjesmu "Heart On My Sleeve", koja je koristila vokale generirane umjetnom inteligencijom njihovih umjetnika Drakea i The Weeknda. U izjavi su kazali da je obuka generativne umjetne inteligencije korištenjem glazbe umjetnika kršenje zakona o autorskim pravima. Ipak, šef Universala Lucian Grainge jedan je od onih koji su zagovarali najnoviji alat YouTubea. - Na ovom dinamičnom tržištu umjetnici najviše dobivaju kada zajedno s tehnološkim partnerima radimo na stvaranju okruženja u kojem odgovorna umjetna inteligencija može pustiti korijenje i rasti - rekao je u izjavi.