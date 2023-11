VIDEO SodaStream aparat: koja je razlika između mineralne i soda vode, koja ostavlja više novca u džepu

Aparati za gaziranje vode kod kuće prije više su godina stigli na naše tržište, no interes za njima ponovno raste kako raste i svijest o potrebi smanjivanja plastičnog otpada. Jer, dok se gazirana voda još i može kupiti u staklenoj boci, gazirani su sokovi velikom većinom u plasičnoj ambalaži. Da ne ulazimo sad u to koliko sokovi jesu ili nisu zdravi (na svakome je da sam prema sebi bude odgovoran i sve zaslađene napitke konzumira umjereno), ali opcija gaziranja vode kod kuće za sobom automatski povlači i mogućnost da po svojem ukusu složimo napitak s okusom Pepsi, Mirinde, 7up – svaki od njih i u izvedbi bez šećera - potom tonika, mandarine, limuna, crvenog grejpa. Svakako zanimljiva opcija onima koji se iz svake tjedne kupnje vraćaju s bocom, dvije, tri nekog gaziranog napitka.

Kod nas u startu zanimanje za ovaj aparat nije prelazilo profesionalnu radoznalost, većinom s ekološkog aspekta te s aspekta uštede za potrošača, budući da ne pijem gazirane sokove, a ni gaziranu vodu jer je za moj ukus sve to prejako gazirano. Nakon testiranja aparata SodaStream Terra uhvatila sam se kako zbrajam bi li se on uklopio i u naš kućni budget jer ispostavilo se da samo trebam blaže gaziranu vodu (i posljedično, blaži gazirani sok). Hoće li netko takvu naći isprobavanjem već gotovih voda ili će se odlučiti vodu gazirati kod kuće, na svakome je da odluči. Sam aparat SodaStream Terra prilično je jednostavan za upotrebu. Nema žica, ne trebaju mu ni baterije ni električna energija. Za razliku od manjih CO2 cilindara kakvi su dolazili uz one ranije uređaje za gaziranje, prinova u SodaStream svijetu su veći quick connect cilindri koji se samo umetnu u uređaj, nemaju navoj. Stari cilindri s navojem stoga će polako nestajati iz ponude. U početnom paketu (110 eura) uz uređaj stiže jedan cilindar dostatan za 60 litara vode te jedna boca za vodu (1 l, može se prati u perilici posuđa). Cilindar je za višekratnu upotrebu, kada se potroši CO2 treba ga zamijeniti za novi – pritom se ne plaća čitav cilindar, već samo novo punjenje (15 eura). Poželi li netko imati kod kuće rezervni cilindar, dodatni će platiti 39 eura. Kad smo već kod cijena, bočica sirupa, za svaki od ponuđenih okusa, stoji sedam eura, a namijenjena je za pripremu devet, odnosno 12 litara napitka (ovisno o vrsti, 440 i 500 ml sirupa).

Dakle, najprije valja skinuti poklopac sa stražnje strane uređaja i umetnuti cilindar te s prednje strane postaviti bocu za vodu. Sve što potom treba napraviti je stisnuti gumb na vrhu aparata – tri do pet puta, ovisno koliko jaku karbonizaciju volite. Po volji, soda vodu možete sirupom 'pretvoriti' u gazirani sok. Učinak je bolji kad se gazira ohlađena voda, a ono što ne treba raditi jest dodatno gazirati već napravljeni sok. Također, pripazite da ste bocu za vodu ispravno umetnuli u aparat – po uputama. Naše prvo umetanje boce nije bilo po uputama, bilo je brzopleto, što je rezultiralo 'bježanjem' gazirane vode iz boce po stolu... No, lekcija je naučena i nakon te početničke greške dalje je sve išlo glatko.

- Ovo je najbolja Pepsi ikad! – oduševila se tinejdžerica zaluđena gaziranim sokovima toliko da je potrebno roditeljskom uredbom ograničiti joj tjednu količinu sokova tog tipa. Njezin izbor jače je gazirana voda s manjim intenzitetom (dakle, manjom slatkoćom) Pepsi okusa. Na drugo mjesto zasjela je Mirinda, također jače gazirana. Drugi kušač odabrao je jače gaziranu Pepsi jačeg intenziteta, dakle s više i sirupa i mjehurića. Treći glas, pak, ide manje gaziranom blažem Pepsi okusu. I u tome je zapravo prednost SodaStream aparata – omogućava da svatko sebi prilagodi koliko jako gaziranu vodu (ili sok) želi. Druga je prednost što uz gaziranje vode kod kuće ne pridonosite stvaranju plastičnog otpada. Tko voli gaziranu vodu, u prosjeku mjesečno kupi (barem) 10 litara takve vode, budući da je preporuka dnevno popiti 1,5 l vode općenito, bilo gazirane, bilo negazirane, ili u kombinaciji. To je 10 staklenih litrenih boca ili 6,66 plastične boce (od 1,5 l) svakog mjeseca. Uz pretpostavku da ista osoba mjesečno popije i četiri boce gaziranog soka (od po 1,5 l), govorimo o više od 10 plastičnih boca mjesečno po osobi. U četveročlanom kućanstvu s podjednakim navikama, to bi bilo 40 boca mjesečno, 480 godišnje, 960 u dvije godine... A, realno, prosječan ljubitelj gazirane vode i gaziranih napitaka na mjesec isprazni više od deset boca, računa se da jedan CO2 cilindar traje tri do četiri tjedna, što znači da bi se u tom periodu kupila i količina plastičnih boca adekvatna za 60 litara vode.

Pogledamo li financije, radi lakšeg izračuna najprije uz pretpostavku da već imamo SodaStream Terra set i da nam se trošak svodi na 15 eura dopune za CO2 cilindar, za 60 litara soda vode gaziranjem kod kuće izdvojit ćemo tih 15 eura plus 0,15 eura (2,51 euro stoji kubik vode u Zagrebu, dakle za litru dajemo 0,0025 eura). Proizlazi da litru plaćamo 0,25 eura, u trgovini je litra gazirane mineralne vode (soda vodu nismo pronašli) oko 0,60 eura, ovisno o proizvođaču i pakiranju. Na 60 litara vode, koliko 'izađe' iz jednog CO2 spremnika, u plusu smo 20,85 eura. Uključimo sada u računicu početni set – aparat, CO2 spremnik i višekratnu bocu za vodu. Tih 110 eura nadoknadit ćemo za manje od šest mjeseci (točnije, za 5,27 mj.) računamo li na onih 20,85 eura uštede jer ne kupujemo gaziranu vodu. Dakako, valja reći i da okus soda vode nije jednak gaziranoj mineralnoj vodi kakvu kupimo u trgovini, jednako kao što ima razlike u okusima vode od proizvođača do proizvođača. Također, netko se ne želi zamarati s aparatima i cilindrima, elegantnijim mu se čini kupiti gaziranu mineralnu vodu. Dakako, ni sastav gazirane mineralne i soda vode nije jednak. Mineralna se dobiva iz prirodnih izvora, a soda voda iz obične vode. Mineralna voda ima prirodan okus, obogaćen mineralima, dok je on kod soda vode – koja ne sadrži prirodne minerale - neutralan, čak blago slan, što ju čini prikladnom za koktele ili pića koja se spravljaju s karboniziranom vodom. Razlika u porijeklu i sastavu objašnjava i razliku u cijeni. No, ni soda voda – baš kao ni prirodna gazirana voda - ne sadrži kalorije. Obje će dobro utažiti žeđ, dobar su izvor hidratacije. Opcija može biti i kupnja prirodne izvorske negazirane vode u većim pakiranjima, gdje litra stoji 0,24 eura, pa gaziranje kod kuće. Na vodu bismo u tom slučaju potrošili 14,4 eura za 60 litara, plus 15 eura za CO2 spremnik. Dakle, uz prirodnu izvorsku vodu trošak bi bio 29,4 eura, pa smo u odnosu na kupnju mineralne gazirane vode u plusu 6,6 eura. To bi period isplativosti kupnje aparata za gaziranje protegnulo na 16,6 mjeseci korištenja.