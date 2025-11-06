Naši Portali
NOVO PRAVILO

Ryanair uvodi velike promjene za sve putnike. Jedna vrsta karata postaje stvar prošlosti. Evo detalja

Šetnja Madridom u jesen
Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
1/3
VL
Autor
Eva Berišić
06.11.2025.
u 12:50

Tvrtka ističe i ekološku prednost novog sustava, prelaskom na digitalne propusnice uštedjet će se oko 300 tona papira godišnje.

Od srijede, 12. studenoga, aviokompanija Ryanair potpuno prelazi na digitalne ukrcajne propusnice (DBP - digital boarding pass), čime će papirnate karte postati stvar prošlosti. Putnici će nakon internetske prijave na let automatski primiti digitalnu propusnicu putem Ryanairove aplikacije, a prijavu će i dalje biti moguće obaviti i putem mrežne stranice Ryanair.com.

Kompanija će, kao i dosad, slati podsjetnike e-poštom 48 i 24 sata prije polaska, kako bi putnici stigli obaviti prijavu na vrijeme. Oni koji dođu u zračnu luku bez prethodno obavljene internetske prijave i dalje će morati platiti naknadu za prijavu na aerodromu. Iz Ryanaira poručuju da se na ovaj korak odlučuju jer digitalne propusnice smanjuju troškove u zračnim lukama i cijene karata za sve putnike. Uz to, tvrde kako DBP sustav omogućuje bolju uslugu na dan putovanja te brže reagiranje i ponovno rezerviranje u slučaju poremećaja u prometu, obavještava portal MSN.

Tvrtka ističe i ekološku prednost novog sustava, prelaskom na digitalne propusnice uštedjet će se oko 300 tona papira godišnje. Digitalna propusnica automatski će se pojaviti u aplikaciji svakog putnika, a dovoljno ju je pokazati pri sigurnosnoj kontroli i na izlazu za ukrcaj. Ako putnik izgubi pametni telefon ili tablet, a već se prijavio online, na aerodromu će dobiti besplatnu papirnatu propusnicu. Isto vrijedi i u slučaju da se uređaj isprazni prije prolaska kroz sigurnosnu kontrolu. Ako se uređaj isprazni nakon kontrole, Ryanair navodi da su podaci putnika već pohranjeni u sustavu, te će mu osoblje pomoći na izlazu za ukrcaj.

Putnici koji nemaju pametni telefon ili tablet, a prijavili su se online, također će besplatno dobiti papirnatu propusnicu prilikom dolaska u zračnu luku. Ipak, neće imati pristup ažurnim obavijestima o letu niti dodatnim pogodnostima u slučaju promjena rasporeda. Ryanair će i dalje zadržati šaltere za prijavu i prodaju karata u svim zračnim lukama.

Za pristup digitalnoj propusnici nije potrebna internetska veza ako je putnik već obavio prijavu. DBP sustav ispunjava sve standarde pristupačnosti, a posebna asistencija bit će dostupna u svim zračnim lukama. No, valja napomenuti da neke zračne luke još uvijek ne dopuštaju potpunu uporabu digitalnih propusnica. Primjerice, sve zračne luke u Maroku, uključujući Marrakeš i Casablancu, zahtijevaju tiskane ukrcajne propusnice. Putnici koji nakon 12. studenoga lete iz Maroka moraju se, kao i obično, prijaviti online, a zatim u zračnoj luci preuzeti tiskanu propusnicu na temelju svoje digitalne prijave.

Ključne riječi
zračne luke online prijava digitalne ukrcajne propusnice Ryanair

