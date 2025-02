PlayStation mreža u padu: Smetnje diljem svijeta, zahvaćeno stotine tisuća gejmera

Sonyjeva PlayStation Network, mreža koja povezuje korisnike za igranje igara online na Sony PlayStation konzolama, u petak navečer doživio je prekid rada i ostao nedostupan mnogim korisnicima i u subotu. Smetnje su imali i igrači iz Hrvatske. "Svjesni smo da neki korisnici trenutno mogu imati problema s PSN-om," objavila je PlayStation mreža rano jutros na platformi X. U objavi su korisnici upućeni na stranicu sa statusom mreže, koja je u subotu prikazivala poruku: "Neke usluge imaju poteškoća." "Možda ćete imati problema s pokretanjem igara, aplikacija ili mrežnih funkcija. Radimo na rješavanju problema što je prije moguće. Hvala vam na strpljenju," stajalo je na stranici. Također je navedeno da korisnici možda neće moći kupovati proizvode u PlayStation Storeu ili gledati sadržaje na PlayStation Video.

We are aware some users might be currently experiencing issues with PSN. For more details: https://t.co/NJX2xGusZM

Nekolicina korisnika u komentarima navela je da su uspjeli uspostaviti vezu s PSN-om u subotu ujutro, ali većina korisnika na X-u i Redditu izvijestila je da su i dalje offline. Igrači iz SAD-a i drugih dijelova svijeta, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo i Australiju, rekli su da se nisu mogli povezati na PSN. Povremene istupe prijavljivali su i gejmeri iz Hrvatske. Mnogi su igrači koji su planirali vikend provesti uz online igre bili razočarani. "Petak navečer je moja večer za igranje s prijateljima, hvala što ste mi to uništili," napisao je jedan korisnik na X-u. Budući da mnoge videoigre sada zahtijevaju internetsku vezu – a neki moderni sustavi ne podržavaju igre na fizičkim diskovima – mnogi igrači nisu mogli igrati ni solo igre. "Ne mogu igrati nijednu offline igru koju posjedujem jer moj PS5 ne može potvrditi da ju posjedujem," požalio se jedan korisnik.

Na X-u – gdje je PlayStation bio druga najpopularnija tema u trendovima – neki su korisnici u komentarima napisali da su primili poruke kako mreža prolazi kroz održavanje. Igrači iz SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Australije i drugih dijelova svijeta također su izvještavali na X-u i Redditu da ne mogu uspostaviti vezu. "Sad je jutro i moja djeca misle da sam namjerno 'pokvario' PlayStation jer ga smiju igrati samo vikendom – a sada kad je vikend, govorim im da s tim nemam ništa!" napisao je jedan komentator na X-u.

An updated look at the #PlayStationNetwork outage that has now generated over 640,000 reports and lasted over 7 hours 🚨https://t.co/BUAxJDck86#PlayStationDown pic.twitter.com/WT12Ud4VhR