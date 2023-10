Palite svjetla: Nije zbog 30 eura kazne, nego zbog sigurnosti, a iz MUP-a imaju i upozorenje za pješake

Ako ste od onih vozača koji jedva čekaju da po sili zakona ne moraju paliti dnevna svjetla na automobilima, možda ste kroz ljeto izgubili tu naviku. No, lagano se ponovno privikavajte na tu radnju, jer bez upaljenih dnevnih svjetala na automobilu danju se smijete voziti još samo do kraja listopada. Naime, sukladno članku 102. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 70/2019), na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenog do 31.ožujka. Ta obveza više nema veze s pomicanjem sata, već je vezana za konkretno razdoblje u godini. Za vozače koji u navedenom periodu za vrijeme vožnje danju na motornim vozilima ne budu imali upaljena dnevna ili kratka svjetla, predviđena je novčana kazna u iznosu od 30 eura. Na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju tijekom čitave godine biti upaljena kratka svjetla, propisano je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Tijekom cijele godine, svi vozači također moraju noću i u slučaju smanjenje vidljivosti (magla, kiša i slično) na svojim vozilima upaliti prednja bijela i stražnja crvena svjetla. Uhvate li vas ‘plavci’ noću ili u uvjetima smanjene vidljivosti kako vozite bez upaljenih svjetala, predviđena je novčana kazna od 60 eura. Ipak, bit paljenja svjetala nije u kažnjavanju onih koji to propuste napraviti. Vozila s upaljenim svjetlima uočljivija su drugim sudionicima u prometu, posebno ako su ta vozila sive ili srebrne boje. To vrijedi i za ljetne mjesece pa je naša preporuka svjetla na automobilima držati upaljena tijekom čitave godine, iako nas zakon na to tijekom proljeća i ljeta ne obvezuje.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova također podsjećaju da i vozači bicikala od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću) te u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani bicikla. Upozoravaju i pješake da za vrijeme kretanja kolnikom noću i u vrijeme smanjene vidljivosti moraju biti označeni reflektirajućom materijom ili izvorom svjetlosti.