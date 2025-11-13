Novi automobil u pola cijene? Provjerite imate li pravo na njega, ovo su uvjeti

Ministarstvo zaštite okoliša pokrenulo je postupak javnog savjetovanja za dodjelu 45 milijuna eura iz europskih fondova, koji će biti namijenjeni nabavi električnih vozila za taksiste, dostavljače i tvrtke koje se bave dijeljenjem vozila, piše Klikni.hr. Država će pokriti polovicu cijene vozila za male poduzetnike, dok za veće tvrtke subvencija iznosi 30 posto, s maksimalnim iznosom od 9.000 eura po vozilu.

Sredstva su raspoređena prema djelatnostima: 22 milijuna eura za taksiste, 20 milijuna za dostavljače, te 3 milijuna za dijeljenje vozila. Očekuje se da će nabavka 5.000 električnih vozila godišnje smanjiti emisije CO2 za 16.000 tona.

Za prijavu, vozila moraju biti nova, prvi put registrirana u Hrvatskoj, a osobna vozila trebaju imati bateriju najmanje 40 kWh, dok dostavna vozila moraju imati barem 75 kWh. Također, postojeće vozilo koje se zamjenjuje mora godišnje prijeći najmanje 30.000 kilometara.

Prijave će biti otvorene do rujna 2026., a postupak odobrenja traje do tri mjeseca. Usluge su dostupne uz predujam od 20 posto, dok se ostatak isplaćuje nakon dostave dokaza o plaćanju. Kompletne informacije dostupne su na stranicama Ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša.