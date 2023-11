Martinje ne može biti izgovor: Evo koliko su puta veće šanse za nesreću kod vozača s 1,2 promila

Blagdan sv. Martina, Martinje, danas se obilježava, a mnogi vozači to shvaćaju kao poziv da nakon kušanja vina (ili kakvog drugog alkoholnog pića) sjednu za upravljač automobila. Naime, uz Martinje se veže i krštenje mladog vina, pa brojni vozači te večeri pretjeraju s alkoholom. Baš zbog toga policija svake godine, pa tako i ove, na Martinje i tijekom dana prije i poslije njega na području cijele Hrvatske sa svim raspoloživim snagama provodi pojačan nazdor na cestama. Lani je taj vikend u prometu zatečeno 700 vozača pod utjecajem alkohola, a određeni ih je broj odbio testiranje. Za pretpostaviti je da su i oni vozili pod utjecajem alkohola. Tolerancije na vožnju pod utjecajem alkohola ne smije biti, crne brojke dovoljno govore. Pedeset i pet prometnih nesreća s poginulim osobama prošle su godine prouzročili alkoholizirani vozači, 1625 osoba ozlijeđeno je lani u nesrećama koje su skrivili vozači pod utjecajem alkohola, a vozači koji su sjeli za volan nakon što su zavirili u čašicu ukupno su 2022. skrivili 4585 prometnih nesreća. Dakle, više od 12 prometnih nesreća svaki dan lani su skrivili vozači pod utjecajem alkohola. Alkohol je, uz brzinu, najčešći uzrok najtežih prometnih nesreća. Znaju to svi vozači, ali I dalje sjedaju za upravljač nakon što su konzumirali alkohol. Tako su lani policajci uhvatili 36.259 vozača pod utjecajem alkohola, što je 13,2% više nego godinu prije kad je 32.022 vozača vozilo pod utjecajem alkohola. Gotovo nevjerojatno zvuči da je u 2022. u prosjeku svakoga dana policija zaustavila 99 vozača koji su "napuhali" previše. Možemo samo zamisliti koliko još vozača svakodnevno vozi pod utjecajem alkohola, a nisu zaustavljeni i testirani.

Popiti alkoholno piće društveno je prihvatljivo ponašanje, a kako u Hrvatskoj ima 2,38 milijuna vozača, nije čudno da određen broj vozača nakon što popije "nešto alkoholno" sjedne za upravljač. No, svakako bi o tome trebali razmisliti. Čak i male količine alkohola u organizmu mogu bitno utjecati na vožnju. U Hrvatskoj je legalno voziti s razinom alkohola u organizmu do 0,5 promila, uz izuzetak profesionalnih vozača, instruktora vožnje i mladih vozača do 24 godine starosti koji ne smiju uopće konzumirati alkohol i voziti, a njima kazna za vožnju s do 0,5 promila u organizmu iznosi 90 eura. Vozači koji se drznu voziti s više od 1,50 promila alkohola u organizmu mogu očekivati 1320 do 2650 eura kazne ili kaznu zatvora od 60 dana.

Treba napomenuti da je rizik od izazivanja prometnih nesreća kod koncentracije alkohola 0,5 promila dva puta veći nego kod vozača koji nije konzumirao alkohol, ali kod koncentracije alkohola od 1,2 promila ta mogućnost rapidno raste i rizik je čak 35 puta veći. Osim toga, prema Hrvatskom savezu klubova liječenih alkoholičara, vožnja u pripitom stanju za koju se uzima koncentracija alkohola od 0,5 do 1,5 promila za promet je najopasnija jer alkohol djeluje na centre u mozgu i osobe precjenjuju svoje sposobnosti. Gube samokritičnost, voze brzo i bezobzirno. Utjecaj kod osobe koja je konzumirala od 0,3 do 0,9 promila alkohola opisuje se kao "srednje jaka euforija, druželjubivost, pričljivost. Povišeno samopouzdanje, smanjena inhibicija. Smanjenje senzomotoričkih funkcija. Manjak pažnje, sposobnosti procjene i samokontrole. Usporena obrada informacija. Smanjena mogućnost percepcije i pamćenja. Gubitak efikasnosti kod izvođenja finih radnji". Dakle, stanje u kojem nikako nije preporučljivo sjedati za upravljač motornog vozila. Kod koncentracija od 0,9 do 2,5 promila utjecaj se definira kao "gubitak kritične procjene, produljeno vrijeme reagiranja i snižen senzorni odgovor, pospanost, smanjena oštrina vida, senzomotorička nekoordiniranost i poremećena ravnoteža".

