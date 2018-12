Za nepoštivanje zimskih uvjeta na cestama kazne do 5000 eura

Iako zima još nije počela, kolokvijalno početak prosinca povezujemo sa zimom, a na pamet nam pada snijeg koji donosi i nove uvjete na cesti.



Međutim, zimski uvjeti na cesti stupaju puno ranije, a glavni razlog tome je možda i krilatica 'bolje spriječiti, nego liječiti.' Tako je već sredinom studenog, točnije od 15.11. na snagu stupila promjena koja se tiče kretanja cestom, a osvrće se upravo na zimske uvjete i potencijalne neugodnosti koje si možemo prouzrokovati neuvažavanjem pravila. Osim kazni, koje su već svima dobro znane, glavni razlog zašto bismo trebali primjenjivati pravilo o zimskoj opremi jest upravo briga za sebe.



Obaveza uporabe zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika.Za sve one koji ne poštuju propise, kazne mogu varirati od 700 kuna u Hrvatskoj pa do 5000 eura primjerice u Austriji. Nije baš da prije nadolazećih blagdana želimo odriješiti džep, pa zato preporučujemo slijediti sljedeća pravila:



Za vozila dopuštene mase do 3,5 tona propisuju se zimski pneumatici na svim kotačima ili ljetni s dubinom profila od 4 milimetra, a svakako i lanci za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače.

Za autobuse se propisuju lanci ili zimski pneumatici na pogonskim kotačima.



Zimski uvjeti podrazumijevaju snijeg i poledicu, no obveza upotrebe zimske opreme odnosi na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika. Ako prometna policija zatekne vozilo bez zimske opreme onda kada je ista obvezna, vozaču će narediti da zaustavi vozilo te upotrijebi zimsku opremu. U slučaju zanemarivanja upozorenja, vozaču prijeti kazna od 700 kuna.



Korištenje neadekvatne opreme ponekad može biti i kobno, a razlog tome je koncept zaustavnog puta. Kod temperature od minus 10 Celzijevih stupnjeva, automobil s ljetnim pneumaticima, pri brzini od 60 kilometara na sat, zaustavit će se nakon 55 metara, dok će se automobil koji na kotačima ima zimske pneumatike, zaustaviti nakon 44 metra. Na nižim temperaturama put kočenja još je duži. Ako je automobil opremljen ljetnim pneumaticima, zaustavit će se nakon 62 metra, a sa zimskim najdalje do 50 metara. Ljetni pneumatici u tim uvjetima nemaju nikakve šanse, a kako je upravo pneumatik posrednik između automobila i ceste, njihova primarna zadaća je sigurnost. Iz razloga sigurnosti preporučuje se imati odgovarajuće pneumatike, jer već kada se temperatura na termometru spusti ispod 7 Celzija, dolazi do gubitka elastičnosti i svojstva prianjanja u odnosu na uvjete na cesti za koje su ljetni pneumatici inače predviđeni.

