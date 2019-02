Uskoro počinje Večernjakova akcija 'Vozi eko'

U sklopu Večernjakova tjedna sigurnosti cestovnog prometa ovoga tjedna u ponedjeljak smo vam darovali knjigu “Postani vozač” sa svim prometnim propisima i sigurnosnim pravilima. U utorak ste mogli uz testove za provjeru znanja iz prometnih propisa provjeriti svoje znanje iz prometnih pravila cestovnog prometa, također besplatno, dok su jučer čitatelji Večernjaka na dar dobili novi broj magazina Autostyle.

No Večernji list uz brojne partnere, uključujući i Ministarstvo unutarnjih poslova te glavnog pokrovitelja Centar za vozila Hrvatske, u sklopu svoje inicijative za sigurniji i ekološkiji promet ide dalje te najavljuje ovogodišnje izdanje svoje već tradicionalne akcije “Vozi eko”.

Štedljivost bitnija i na pisti

Projekt “Vozi eko” pokrenuo je Večernji list 2016. godine kako bi podignuo razinu svijesti šire javnosti o potrebi energetske učinkovitosti u prometu, uštedi i povećanju sigurnosti aktivnih sudionika u prometu.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Prve godine održavanja akcije “Vozi eko”, 2016. godine, finalisti su nakon testne rute u realnom prometu imali priliku i proći trening sigurne vožnje na ORYX centru sigurne vožnje. Finale u 2017. godini održano je na Grobniku, jedinom hrvatskom autodromu, na kojem se šestero finalista s istim automobilom natjecalo tko će brže, ali što je bilo bitnije – i štedljivije odvoziti dva kruga na automobilskoj pisti.

A posebno je natjecatelje oduševio naš automobilistički as Niko Pulić koji je kao “taksi-vozač” nizao krugove na Grobniku kako bi im iz prve ruke pokazao kako izgleda prava sportska vožnja, koja doduše nije ekološka, ali je na trkaćoj stazi i u izvedbi legendarnog hrvatskog automobilista – sigurna.

Star vozni park

Finale lanjskog natjecanja održano je u Karting centru Zagreb, odnosno na 7 km dugoj ruti na koju se kretalo i koja je završavala na Zagrebačkom velesajmu. Natjecatelji su mogli uživati u zanimljivim i zabavnim vožnjama kartinga na najboljoj karting stazi u Hrvatskoj.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

A kako bi što sigurnije i ekološkije vozili, potaknuo ih je Miron Huljak iz službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije.

– Iako ne postoji univerzalna definicija sigurne vožnje, to bi bilo strogo poštovanje prometnih propisa, human odnos sudionika prometnog procesa i pažnja prema najslabijima u prometu – djeci, starijim osobama, biciklistima i motociklistima. Promet je multidisciplinaran sustav i sve te komponente moraju se poštovati kako bi to vožnja bila sigurna. Osoba koja živi “eko” pazi i da ljudi oko nje bolje žive, a takva osoba, kada vozi, ne stišće gas do kraja i ne divlja po cesti. Onaj tko je eko orijentiran sigurniji je vozač od osobe koja ne razmišlja tako – rekao je Miron Huljak.

Osim što sigurnije i štedljivije vožnje, akcija “Vozi eko” potiče i svijest kod vozača o tehničkoj ispravnosti vozila, koja je jedan od bitnih čimbenika sigurnog cestovnog prometa, pogotovo u državi u kojoj je prosječna starost voznog parka oko 14 godina.

Edukativni karakter Večernjakova projekta “Vozi eko” očituje se objavom niza članaka putem kojih educiramo širu javnost o sigurnoj i ekološki prihvatljivoj vožnji, a uskoro možete očekivati i prijave na ovogodišnje natjecanje za najekološkijeg vozača.