Savica opet na nogama: Što će biti s gradnjom crkve?

Redovna sjednica devetero vijećnika, a „publike“ more. Oni koji nisu stigli 20 minuta prije početka sastanka i zauzeli svoje mjesto, preksinoć su morali stajati, i to pod uvjetom da su se u dvoranu uopće uspjeli ugurati.

Ni riječi, međutim, nisu željeli propustiti pa su se gurkali i na vratima, a svako malo netko od stanovnika Savice izašao je iz prostorije od 20-ak kvadrata da ostalima na platou Vladimira Ruždjaka 21 ispriča što je čuo. Interes je, i to razumljivo, kažu vijećnici, bio velik jer najkasnije do prosinca Gradska skupština donijet će odluku o izmjenama Generalnog urbanističkog plana (GUP) koje bi trebale konačno dati „zeleno svijetlo“ gradnji crkve na Trnjanskoj Savici. Iste one koja se prije nešto više od godine dana planirala sagraditi u parku, protiv čega su se u kvartu pobunili, a onda i zaustavili njegovo uređenje po projektu Grada, koji je i struka ocijenila negativno.

– Lani u rujnu Mjesni odbor i Gradska četvrt usvojili su zaključak u kojem piše da će se crkva graditi u Ulici Prisavlje. Za to nam je potrebna izmjena GUP-a jer zasad je planirani prostor još uvijek sportsko-rekreacijske, odnosno mješovite namjene. Kad se plan izmijeni, taj će dio u Prisavlju biti javne, društvene i vjerske namjene, pa nam je bilo važno da još jednom usvojimo zaključak od lani, pogotovo sada, ususret promjenama GUP-a – objasnio je HDZ-ov vijećnik Matej Brečić, ali i priznao da su „određene oporbene stranke“ već najavile opstrukciju plana crkve na Prisavlju. Oporbenima pak nije bilo posve jasno zašto se ponovno raspravlja o crkvi i parku ako je sve riješeno još lani.

– Stvarno mi nije jasno zašto sad opet ta točka kad smo se sve dogovorili odavno – rekla je Frana Laće iz Zagreb je naš, koju je dio dvorane podržao pljeskom, dok je drugi zaključio da neko jamstvo za to da više na misu neće morati u prostorije škole mora postojati. Oko parka su se složili, kažu stanovnici Savice, i u njemu crkva ne mora biti. Također, govore, takav kakav jest, odličan im je pa ga se ne mora ni dodatno uređivati, ali župu bez crkve više jednostavno ne žele.

– Župa Alojzija Stepinca ove je godine punoljetna, a sakralni objekt mi nemamo. Starijim ljudima teško je dolaziti u školu na misu, a smatramo da to nije ni primjereno. Pogotovo s obzirom na to da lokaciju imamo. A ako imamo lokaciju, želimo i crkvu – rekao je Ivan Lovrić, jedan od stanovnika koji je došao poslušati je li realno da očekuje na 20. godišnjicu župe adekvatan prostor u kojem će je vjernici proslaviti. Do 2020., rekao je, međutim, Matej Brečić iz HDZ-a, teško je da će crkva na Prisavlju biti sagrađena.

– Mi se nadamo, evo, za 23. godišnjicu – rekao je jer, kako je zatim objasnio, procedura ipak nije tako jednostavna. Lokacija postoji, za nju treba promijeniti GUP, ali i dalje postoji mogućnost da se sve zaustavi na razini Grada. Jer lokacija u parku, na kojoj je prvotno crkva trebala biti, crkveno je zemljište, dok je ono u Prisavlju gradsko. Treba napraviti zamjenu, što za sobom opet poteže problem parka u kojem bi Grad mogao raditi što god želi.

– Park bi trebao biti zona isključive negradnje. Dakle, ostaje kakav jest, s istim zelenilom, eventualno bi se mogao oplemeniti, i to, primjerice, spravama za klince – kažu vijećnici u Mjesnom odboru, dok je ista odluka donesena i na razini Gradske četvrti Trnje. Bez mišljenja struke ništa. A pojavila se i još jedna inicijativa koja traži da se novac namijenjen za uređenje parka usmjeri za školu na Savici koja je, kažu, u derutnom stanju.

– Trebalo bi, i to hitno. Ali nitko od Grada ne želi malo posjetiti školu da vidi u kakvom je stanju – rekla nam je jučer Lidija Morić, koju smo sreli u parku na Savici. – Neka zemlja i ostane da se sjetimo za što smo se izborili. Park neka ostane to što jest – dodala je, ali i zaključila da njezini susjedi imaju pravo da konačno dobiju i crkvu. Ona, kaže, u nju ne ide često, ali neki od prijatelja praktični su vjernici.

– Ljudima je to potreba, utjeha, a i zašto ne bi u svojem kvartu imali mjesto na kojem se mogu pomoliti? Na Savici se na posljednjem popisu stanovništva 80 posto njih izjasnilo katolicima. Ima nas desetak tisuća ovdje, zar osam tisuća nas ne zaslužuje crkvu? – pitanjima na pitanje treba li kvartu crkva odgovorila nam je Morić.

Pogledajte što građani kažu o stadionu koji bi se trebao izgraditi u Blatu