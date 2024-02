Znate li koliko je koštala Tomaševićeva sadnja stabala? 'U proračunu će nedostajati 800 tisuća eura'

Gradski zastupnik HSLS-a Alen Lochert održao je konferenicju za Medije u zgradi Gradske skupštine na Gornjem gradu. Poručio je kako je Holdingova podružnica Zrinjevac ekipirana vrhunskim znalcima i marljivim radnicima, koji svoj posao obavljaju stručno i kvalitetno. No, kad se u to uplete aktivistička platforma i njihov predsjednik, zagrebački gradonačelnik, a koji se razumiju samo u to kako netransparentno potrošiti što više novca koji pripada nama, a ne njima, onda od šume više ne vidimo stablo, zaključio je Lochert.

-U Ugovoru o ozelenjavanju javnih površina na području Grada Zagreba nema cijene niti jedne pojedine sadnice, niti količine sadnica pojedine vrste. Navedena je ukupna količina sadnica, prosječna cijena po komadu i ukupna cijena. To je kao da dođete u dućan u kojem nije istaknuta cijena niti jednog jedinog proizvoda, kupite ZG vrećice, detergent, mlijeko i kruh, zatim dođete na blagajnu, naplate Vam ukupni iznos, a na računu vam ne piše koliko ste čega kupili niti kolika je pojedinačna cijena. Gradonačelniku i Platformi to nije nimalo čudno, jer nikada nisu napisali niti jedan jedini račun- smatra Lochert.

Tomislav Tomašević se, dodaje HSLS-ov skupštinar, hvali kako je transparentan, a Zakon o javnoj nabavi ga ne sprječava da bude transparentan i da mi, čiji novac troši, znamo koliko što košta, pogotovo kad je preplaćeno. Uvidom u Ugovor, koji je Lochert od gradonačelnika dobio nakon požurnice i sa zakašnjenjem od mjesec dana preko propisanog roka, to se i utvrdilo.

VEZANI ČLANCI:

-Prosječna cijena sadnice, jer druge cijene nema, sa sadnjom i pripadajućim radnjama iznosi 320 eura komad, bez cijene projektne dokumentacije. Budući da svih 7129 sadnica nisu one najskuplje među njima, s obzirom na količinu prosječno smiju koštati najviše do 120 eura, a cijena sadnje također s obzirom na količinu prosječno može biti najviše 80 eura, pa proizlazi da bi Grad Zagreb trebao platiti najviše 200 eura po sadnici- ustanovio je Lochert.

Dodao je, stoga, kako će u gradskom proračunu za nešto nedostajati najmanje 855.480 eura, dakle 13 puta onoliko koliko je u Proračunu predviđeno za razvoj investicijskih projekata od interesa za grad. Ovo što radi sadašnja gradska vlast, niti je transparentno, niti je politika, jer novac ne zna za politiku, već je riječ o najobičnije neznanje i nesposobnost, zaključio je Lochert.

VIDEO: Sudar tramvaja u Zagrebu, jedan izletio iz tračnica