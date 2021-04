Zmajlović: Građanima Svete Nedelje osigurat ćemo pedijatra i ginekologa

Mihael Zmajlović, kandidat za župana Zagrebačke županije, ponovo je danas u Svetoj Nedelji komentirao neplansko upravljanje zdravstvom u županiji. Kao dva najveća problema istaknuo je manjak specijalista i nedostatak uređaja za preglede u pojedinim gradovima. Tako je u županijskim domovima zdravlja moguće, tvrdio je, da nema rengena, kao u Svetom Ivanu Zelini, ili pak ima uređaj, ali nema radiologa da na njemu radi, kao što je to slučaj u u Jastrebarskom. U Svetoj Nedelji nema usto specijalista poput pedijatra i ginekologa, koji su dio primarne zdravstvene zaštite.

„Nedopustivo je da Županija svake godine u zdravstveni sustav povrh plaća za zdravstvene radnike ulaže dodatnih 40 do 50 milijuna kuna proračunskih sredstava, a da je rezultat toga loša usluga. Sveta Nedjelja dobila je status grada još 2006. godine i jedini je grad u Zagrebačkoj županiji koji nema svoju ispostavu Doma zdravlja. Drugim riječima, župan Kožić se nije u 15 godina potrudio da građanima Svete Nedelje osigura ispostavu Doma zdravlja. To za sobom povlači niz problema, od kojih je jedan i činjenica da u gradu nema hitne službe. Pristup kvalitetnoj zdravstvenoj usluzi je minimum standarda koji Županija mora osigurati i to će biti jedno od prioritetnih područja mojeg mandata“, komentirao je Zmajlović.

Stanovnici Zagrebačke županije za većinu pregleda i dalje moraju u Zagreb, zbog toga što u domovima zdravlja na području županije nedostaje zdravstvenih djelatnika. U Svetoj Nedelji, prema zadnjem popisu stanovništva, živi oko 18,000 stanovnika, od toga nešto više od 3,000 djece do 15 godina te otprilike 7,000 žena. Stanovnici Svete Nedelje, zbog nedostatka pedijatra i ginekologa, prisiljeni su ići u Samobor ili kod privatnih specijalista, što iziskuje dodatne troškove.

Potrebe za liječnicima specijalistima u županijama planiraju se na razini Republike Hrvatske. Još 2015. godine planirano je da Sveta Nedelja mora imati pedijatra i ginekologa.

„Županija nije bila u stanju 6 godina osigurati dva specijalista na području grada Svete Nedelje, a kad su za ravnateljstvo Zavoda za hitnu medicinu kupovali privatnu kuću, sve je od natječaja do odobrenja kredita riješeno u mjesec dana. To jasno pokazuje da prioritet vlasti nisu građani i kvalitetne usluge u zdravstvu“, rekao je Zmajlović.

Dodatno je podsjetio na nekoliko konkretnih projekata iz svoje kampanje kao što su mobilni timovi specijalista, sistematski pregledi za umirovljenike, a najavio je i program protiv ambrozije koja muči preko 30 posto stanovnika Zagrebačke županije i predstavlja najrašireniji i najagresivniji peludni alergen. Zaključno je pohvalio je i sve djelatnike u zdravstvu, koji se trude i rade odličan posao unatoč lošim uvjetima rada koji imaju od strane Županije kao osnivača zdravstvenih ustanova.