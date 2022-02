Zbog radova danas se zatvara dio Branimirove. Pogledajte obilazne pravce

Zbog izvođenja radova izgradnje kanala odvodnje, Ulica kneza Branimira na dijelu od Heinzelove ulice do Ulice Donje Svetice, u vremenskom razdoblju od subote od 7 sati do ponedjeljka 28. veljače do 4 sata bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravci bit će Heinzelova – Ulica kralja Zvonimira – Svetice – Ulica kneza Branimira te Heinzelova – Planinska – Donje Svetice – Ulica kneza Branimira.

Za potrebe izvođenja radova polaganja elektroinstalacija, Ulica Šestinski prilaz na dijelu od Šestinske ceste do spojne ceste prema ulici Šestinski vijenac, od subote 26. 02. 2022. godine od 07,00 sati do subote 05. 03. 2022. godine do 20,00 sati, bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravci bit će Šestinska cesta – Šestinski vijenac – Šestinski prilaz.