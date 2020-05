Zaželjeli ste se izlazaka? Od večeras možete u drive-in kino

Ulaznice se kupuju online, ulaz je dopušten isključivo automobilima u kojima je najviše dvoje ljudi, parkirati se mora na označenim mjestima, i to dovoljno udaljenima da zadovoljavaju epidemiološke mjere. A tijekom projekcije ne smije se izlaziti, osim na toalet, koji će biti opremljen sredstvima za dezinfekciju. I moći će se koristiti uz zaštitnu masku i rukavice. To je samo dio pravila koja će morati poštovati svi koji dođu u prvo “drive–in kino s razmakom”, koje se večeras otvara na istočnom parkiralištu Zagrebačkog velesajma.

Tjedan dana blockbustera

Zadržat će se ondje tjedan dana, odnosno do sljedećeg četvrtka, a projekcije će svake večeri počinjati u 21 sat. Ulaznica stoji 100 kuna i vrijedi za dvije osobe. Uz nju se na ulazu dobiva i paket s pićem i grickalicama, također za dvoje, a program otvara film “Jučer”, koji opisuju kao šarmantnu rock&roll komediju redatelja Dannyja Boylea, poznatoga po kultnom “Trainspottingu”. Doduše, prva je projekcija već rasprodana, no svi koji žele gledati priču o neuspjelom kantautoru na rubu odustajanja koji se jedan dan budi u svijetu u kojemu se nitko ne sjeća Beatlesa mogu to učiniti i posljednje večeri drive-in kina, kada je ponovno na repertoaru. Sutra se, pak, prikazuju “Brzi i žestoki: Hobbs & Shaw”, deveti nastavak blockbuster franšize na koji gledatelje mame glumačka imena poput Dwaynea Johnsona, Jasona Stathama i Idrisa Elbe, a u subotu se može uživati u biografskoj drami “Prvi čovjek” u kojoj pod redateljskom palicom oskarovca Damiena Chazellea slavnoga Neila Armstronga portretira Ryan Gosling.

Nedjelja je rezervirana za komediju “Prevarantice”, a potom su na programu “The Shiny Shrimps”, sniman u Hrvatskoj, “Emma”, adaptacija romana Jane Austin, te “Smrtonosni strojevi”, SF avantura iz radionice tvoraca trilogije “Gospodar prstenova”. Filmovi će se prikazivati na dva 15-metarska ekrana, a zvuk će posjetitelji moći pratiti putem radijskih aparata u automobilima koji će biti prilagođeni privremenoj frekvenciji. Dobrodošli su i kućni ljubimci, a broj automobila ograničen je na 300. Sav novac od prodaje ulaznica, pak, bit će doniran Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.

– Cijeli je projekt zamišljen tako da Zagrebu vrati dušu. Odnosno, da Zagrepčanima vrati život u grad, da se družimo, da pokažemo da smo jači od korone – govori voditelj Zoran Krečar iz tvrtke Kreativna poslovna rješenja. Prva je projekcija, ističe, rasprodana i prije nego što su počeli s oglašavanjem, što pokazuje da su Zagrepčani jedva dočekali takvu inicijativu, a s obzirom na velik interes, razmišljaju i o tome da nastave s programom.

Razmišljaju i o širenju

– Budu li Zagrepčani, naime, to htjeli, zatražit ćemo dozvole da idemo i dalje. Spremni smo biti ovdje cijelo ljeto jer će u gradu zasigurno manjkati događaja sljedećih mjeseci. No, publika će biti ta koja će presuditi – kaže Krečar. Moguće je, dodaje, i da prošire sadržaj nastupima uživo.

– Razgovarali smo već sa Zagrebačkom filharmonijom, čiji bi se glazbenici htjeli susresti s publikom, pa makar i kroz vjetrobransko staklo automobila. A vjerujem da je slična situacija i s drugim glazbenicima, stand up komičarima... – objašnjava Krečar.