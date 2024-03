Zastoj tramvaja na Mostu mladosti: Dio putnika prevozi se autobusima, linije preusmjerene

Kišno jutro u Zagrebu nerijetno donosi probleme u prometu, a tako je i ovoga petka. Jutros je na Mostu mladosti, u smjeru Zapruđa, došlo do zastoja tramvaja. Naime, tamo ih se oko 7.50 sati "skupilo" šest ili sedam. Iz ZET-a su potvrdili kako je na Mostu mladosti došlo do zastoja tramvajskog prometa.

"Linija 6 prometuje preusmjereno na Savski most, linija 7 vozi do Žitnjaka, a linija 8 do Heinzelove ulice. Od Arene Zagreb do Zapruđa prometuju tramvaji, a od Zapruđa do raskrižja Držićeve i Vukovarske ulice, putnici se prevoze autobusima", istaknuo je ZET.

Holding centar uputio je upozorenje zbog mokrih kolnika: "Kolnici su mokri te vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti i održavaju sigurnosni razmak između vozila, a prema privremenoj regulaciji prometa vozi se u zonama radova"

Da u prometu danas treba posebno paziti, istaknuo je i Hrvatski autoklub (HAK). "Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Mogući su odroni. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila", ističe.

