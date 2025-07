Zasladite se u Ledenom vjetru s Dinare, a zasitite janjetinom ispod peke i Spicy hobotnicom na ljetnom Fuliranju

VLADIN PROJEKT

Velikogoričani uskoro neće morati na preglede u Zagreb: Planira se izgradnja dnevne bolnice

Ministrica Hrstić istaknula je da će dnevna bolnica omogućiti širok spektar usluga koje do sada nisu bile dostupne u tom dijelu županije – od specijalističkih pregleda i manjih operativnih zahvata do dijagnostike koja ne zahtijeva ležanje u bolnici. Sve će to, rekla je, olakšati građanima svakodnevicu, ali i rasteretiti preopterećeni zdravstveni sustav u Zagrebu