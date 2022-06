Iskustva Zagrepčana: Razgovarao sam s operaterom Holdinga tri minute i to me stajalo 100 kn

Izgleda da smo dobro i prošli. Prošli tjedan pisali smo o dvosatnoj avanturi u kojoj smo pokušali razgovarati s djelatnicima Pozivnog centra Zagrebačkog holdinga, što je na kraju ispalo bezuspješno. Pune 124 minute čekali smo na javljanje operatera, kojem nismo imali prilike reći ni "dobar dan", a kamoli objasniti problem, jer je veza prekinuta upravo prije nego što smo uspjeli doći na red. A nakon objave članka u novinama i na portalu Večernjeg lista, dobili smo niz mailova i poziva ogorčenih Zagrepčana koji su nam posvjedočili kroz koje su oni neprilike prolazili u komunikaciji sa službom za korisnike tog komunalnog diva.

Čeka više od 700 mailova

Najviše je prigovora na to da broj pozivnog centra nije besplatan, već se naplaćuje po redovitoj tarifi hrvatskih operatera za pozive u fiksnoj mreži. A kako nam kažu korisnici koji su se javili, vrijeme naplate počinje teći odmah nakon javljanja snimljenoga glasa, što znači da se čekanje na operatera naplaćuje. Važno je pritom spomenuti da se pozivatelja prethodno na to ne upozori pa oni koji nazovu službu za korisnike ne znaju da će platiti ceh za cijelo trajanje poziva, a ne samo za razgovor s agentom.

– Neki dan zvao sam broj 072 500 400, koji je bio istaknut na stranicama Gradske plinare kao broj centra za informiranje kupaca. Na javljanje sam čekao 54 minute, razgovor je trajao možda dvije-tri minute, a za to mi je naplaćeno oko 100 kuna. Mislim da nije u redu da se tako dugo čekanje naplaćuje a da se to najavi unaprijed i da se korisniku ne ponudi da će ga se nazvati povratno – ljutito nam je rekao jedan korisnik. Na isti broj mogu se javiti i oni koji žele Vodoopskrbi i odvodnji poslati svoje stanje vodomjera. Bilo bi to u redu da postupak traje minutu-dvije, ali za tu uslugu čeka se i po 20-30 minuta. Naravno, uz naplatu.

– Mi umirovljenici nemamo novca na razbacivanje i to doista nije u redu. Treba maknuti da broj bude 072 – kaže korisnica iz Dubrave koja je također za svoj posljednji poziv morala platiti oko 100 kuna. Valja spomenuti i da podružnice poput Vodoopskrbe i odvodnje i Zagrebačkih cesta također imaju kontakt-telefone za informacije o hitnim intervencijama ili prijavama oštećenja, no i oni se naplaćuju po tarifama za fiksne telefone. Zanimljivo je, s druge strane, da se oštećenja na drveću mogu prijaviti na besplatan broj 0800. I da nam se operater javio za tri sekunde.

Čini se, dakle, da je kaos osim u podružnicama i u Holdingovim službama zaduženim za komunikaciju s korisnicima, a da je to istina govore nam i sami djelatnici komunalnog diva. Trenutačno je više od 700 neodgovorenih e-mailova s pitanjima i zahtjevima za promjenu osobnih podataka, kažu nam, a odgovori kasne tjednima. Poput kamiona Čistoće, žale se također neki korisnici, "šteka" i pokretni ured Zagrebačkog holdinga koji vozi po kvartovima i u kojem stanovnici mogu doći i platiti račune ili dobiti potrebne informacije.

Još smo prošle srijede, podsjetimo, Holdingu poslali pitanje o pozivima pozivnom centru, a zanimalo nas je prvenstveno zašto broj nije besplatan. A odgovor i dalje, unatoč dodatnim pozivima, nismo dobili.,

Nema usluge, niži račun

Postoje, naravno, i drugi načini za dobivanje potrebnih informacija, pa se tako pitanja mogu slati i Viberom, WhatsAppom i Facebook Messengerom. Informacije su dostupne i na svim društvenim mrežama i stranici sada.zgh.hr na kojoj se objavljuju važne obavijesti o odvozu otpada, opskrbe plinom i vodom te javnom prijevozu i prometu. No, kažu nam Zagrepčani, mnogi korisnici starije životne dobi nisu vični internetu i aplikacijama, a stvar ionako nije u tehnologiji, već u tome što svaki mjesec plaćaju usluge koje na kraju ne dobivaju. Zato je, nakon otpada koji se ne odvozi, odbijenica na reciklažnim dvorištima i rupa na neasfaltiranim cestama, neefikasnost rada pozivnog centra kap koja je prelila čašu pa su neki i službeno zatražili da im se Holdingovi računi umanje razmjerno neizvršenim uslugama.

– Očekivati od građana razumijevanje za neodvoženje otpada zbog navodnog nedostatka rezervnih dijelova na tržištu, a istodobno im ispostavljati račune u punom iznosu kao da je usluga potpuno izvršena ravno je pljački i prijevari – potužila nam se jedna korisnica. •