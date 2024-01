Zagrepčani neće šopingirati na Sveta tri kralja, gotovo sve zatvoreno i u nedjelju

Blagdanski šoping obavite na vrijeme, a ako već niste, u trgovine i trgovačke centre stignete se zaputiti još danas jer sutra, na Sveta tri kralja, neće raditi, a brojne će biti zatvorene i dan poslije, odnosno u nedjelju.

Tako će sve Konzumove prodavaonice sutra biti zatvorene, u nedjelju će neke raditi po prilagođenom radnom vremenu, a radno vrijeme pojedine prodavaonice možete provjeriti ovdje.

Lidl je pak na svojim internetskim stranicama kupce obavijestio da će sve njegove trgovine u Zagrebu biti zatvorene i sutra te u nedjelju, a ista obavijest stoji i na stranicama Kauflanda.

Prodavaonice Spara i Interspara u metropoli također sutra neće raditi, u nedjelju će pojedine raditi prema prilagođenom radnom vremenom, a detaljan raspored možete provjeriti ovdje.

Isto tako, na Sveta tri kralja neće raditi ni Plodine, no u pojedine njihove prodavaonice u kupnju ćete se moći zaputiti u nedjelju, i to u one u ulicama Vice Vukova 2, Haleuševoj 1, u Štefanovečkom zavoju 10 te u Karla Metikoša 4, a radit će od 7 do 21 sat.

U kupnju se ovog vikenda neće moći ni u zagrebačke šoping-centre jer će oba dana biti zatvoreni Arena centar, City Centar One na Žitnjaku, kao i onaj na Jankomiru, Westgate te Z centar uz iznimku kina Cinestar, dječjih igraonica, kafića i restorana.

Avenue Mall sutra također neće raditi, osim kina Cinestar, kafića te restorana brze hrane KFC i McDonald's, koji će, kako su obavijestili, raditi prema redovnom radnom vremenu, a novozagrebački šoping-centar za kupce se ponovno otvara već u nedjelju.

Takve će se prakse držati i centar Supernova u Buzinu, koji će sutra također biti zatvoren, no u nedjelju će, kako su obavijestili na svojim službenim stranicama, raditi prema redovnom radnom vremenu, odnosno od 9 do 21 sat.

No vrijeme možete iskoristiti i na drugi način te se, primjerice, zaputiti u obilazak Adventa, koji traje do nedjelje, te na jednoj od sedam gastronomskih oaza kušati neke od popularnih blagdanskih delicija.