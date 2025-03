'Zagrebačko proljeće' počelo na Trešnjevci, Bernardić dijelio sadnice: 'Vrijeme je za kraj kaosa'

Gradska platforma Servus Zagreb službeno je počela kampanju „Zagrebačko proljeće“ podjelom sadnica trešnja na Trešnjevačkom placu. Nakon podjele sadnica građanima nezavisni kandidat gradske platforme Servus Zagreb za gradonačelnika Zagreba Davor Bernardić predstavio je službeni početak kampanje „Zagrebačko proljeće“. Istaknuo je pritom da je ovo početak Zagrebačkog proljeća, pokreta za promjene u Zagrebu, pokreta protiv nesposobnosti, neznanja i korupcije koja trenutačno rada vlada Zagrebom.

„Simbolično smo na Trešnjevačkom placu, gdje se 20 godina dijele sadnice trešnja za Trešnjevku, naši partneri to rade, i vrijeme je da ovu oronulu i zapuštenu Trešnjevačku tržnicu, koja stoji tako već 30 godina, jednostavno obnovimo. Vi ne znate u kakvim neljudskim uvjetima rade, pogotovo prodavačice i prodavači ovdje na zimi, na hladnoći, na snijegu. Kao Trešnjevčan koji je ovdje živio itekako sam s tim dobro upoznat.“ Bernardić je naglasio potrebu obnove Trešnjevačkog placa, kao i Branimirove tržnice, po uzoru na San Miguel u Madridu i La Boqueria u Barceloni. „Vratit ćemo tako kvart građanima Trešnjevke, a tržnica će biti novi centar Trešnjevke“, dodao je.

Pet godina od potresa nisu prstom mrdnuli

Istaknuo je da postojeća gradska vlast nije napravila ništa kad je u pitanju upravljanje gradom. „Obećavaju kule i zamkove, a zapravo mažu ljudima oči. Tako je i danas pet godina od potresa i tu nisu apsolutno prstom mrdnuli da ljudima pomognu u obnovi njihovih zgrada i kuća. Obećavali su potporu, stručnu pomoć, ekipiranje GSKG-a, obećavali su blokovsku obnovu, nisu napravili ama baš ništa. Ne samo to, nego su, ono što je skandalozno, novac iz europskih fondova, iz Fonda solidarnosti, potrošili nenamjenski i protuzakonito za asfaltiranje Jaruna i Sljemenske ceste, što je tema kod europskih tužitelja. Došlo je vrijeme da se takvoj politici farbanja i mazanja oči stane na kraj i da se beskompromisno krenemo boriti za ono što mi u Zagrebu želimo napraviti s najboljim timom ljudi, najstručnijim timom i najboljim planom.

Sedam ključnih projekata

Nezavisni kandidat za gradonačelnika Zagreba Davor Bernardić nabrojao je sedam ključnih projekata za Zagreb. „Grad bez gužvi, grad bez smeća, grad na Savi, želimo brzu gradsku željeznicu, nedaleko od Trešnjevačkog placa i moguće ju je lako realizirati i, ono što je najvažnije, priuštivo stanovanje, 5 eura po kvadratu za najam i 1.700 eura po kvadratu za prodaju za sve ljude koji nemaju svoju nekretninu, a to su posebno mladi koji su pogođeni i domove umirovljenika i njegu i pomoć u kući za one najstarije. To je nužno napraviti u gradu Zagrebu“, istaknuo je Bernardić.

Pad standarda u Zagrebu

U posljednje četiri godine u gradu Zagrebu je standard užasno pao. Najteže je pogodio umirovljenike, mlade, ali i ostale radne ljude. „Oni apsolutno ništa nisu napravili za tu populaciju. Apsolutno ništa. Pozivam danas sve građane da se priključe Zagrebačkom proljeću, pokretu za promjene u gradu Zagrebu. Pozivam umirovljenike koji sve teže žive, koji nemaju mjesta u domu umirovljenika, ni pomoć ni njegu u kući. Pozivam studente i mlade kojima je cijena nekretnina otišla preko 3.500 eura koji to ne mogu ni sanjati da kupe. Pozivam poduzetnike i obrtnike, koji sto dana rješavaju dozvole, suglasnosti, priključke, pozivam roditelje koji su jednostavno ostali bez mjesta za upis svoje djece u vrtić, pozivam roditelje djece s invaliditetom o kojima se ne brine, pozivam roditelje s više djece, pozivam sve obespravljene građane koji trpe, nažalost, zbog ove gradske vlasti, koju je vrijeme, kao i Tomaševića, da pošaljemo odakle su došli“, pozvao je Bernardić te zaključio da je postojeća gradska vlast „krenula s Jakuševca gdje su zapiknuli zastavu. Vratit ćemo ih na Jakuševec jer Zagrebačko proljeće dolazi. Ovo je borba protiv njihove nesposobnosti, laži, muljanja, korupcije i na način na koji će to raditi platforma Servus Zagreb. Pošteno, pametno i snažno!“.