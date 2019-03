Zagrebački hotel Esplanade proglašen najboljim povijesnim hotelom

Zagrebački hotel Esplanade nagrađen je u Švicarskoj za najbolji povijesni hotel 2019., izvijestili su u ponedjeljak iz tog hotela, dodajući da su nagradu dobili na dodijeli European Hotel Awardsa 2019, iza koje stoji luksuzna publikacija Références Hôteliers-Restaurateurs.

Nagradu za najbolji povijesni hotel godine (Historic Hotel of The Year) na svečanosti u Ženevi preuzeo je generalni direktor Esplanade Ivica Max Krizmanić, koji je podsjetio da taj hotel od početka 1925. do danas privlači putnike luksuznim interijerom, impresivnom arhitekturom i suvremenim sadržajima.

- Ponosan sam na našu zagrebačku ljepoticu, ikonu stila, elegancije i glamura, koja i danas na temeljima tradicije vrhunske usluge, kulturnim i povijesnim značajem očarava goste koji dođu u Zagreb. Nagrada još jednom dokazuje da smo u samom vrhu europske i svjetske scene probranih hotela, nadaleko poznatih po svojoj raskošnoj povijesti koja Esplanadu čini jedinstvenom. Osim povijesti i duge liste poznatih gostiju koji su tu boravili, hotel je prepoznatljiv i po pomicanju granica i postavljanju novih trendova u hotelijerstvu - poručio je Krizmanić.

Dodajući da je hotel bio i ostao hram vrhunske gastronomije, profinjenosti i izvanredne usluge, važnim ističe i posebnu vezu hotela i Zagreba te sa sugrađanima i svakim gostom, pri čemu veliku ulogu ima cijeli tim hotela.

Dodjela nagrada European Hotels Awards 2019 okupila je brojne hotelijere iz cijele Europe, osobe iz struke i poznate goste, a dobitnike nagrada biraju stručnjaci iz cijele Europe te gosti hotela.

Iz Esplanadea uz tu ističu i druge nagrade koje su nedavno dobili, među kojima je i ona Krizmaniću za osobni doprinos i izvrsno vođenje hotela "Five Star Diamond Award" te od najstarijeg udruženja gurmana u svijetu "Chaîne des Rôtisseurs" lenta za počasnog člana u u Hrvatskoj, a dodatna priznanja hotel je dobio i za poslovanje te za restoran Zinfandel's i Health Club od TripAdvisora, vodiča Luxury Travel Guide i World Luxury Restaurant, te Michelina koji je restoran Zinfandel's i Le Bistro treću godinu zaredom uvrstio u svoj gastronomski vodič.

