Zagrebačke ulice ubrzo će zamirisati na omiljeno voće: Jagode na štandovima u kvartovima od četvrtka

Službeno, donesena je odluka da se sezona otvara 25. travnja i traje točno 40 dana, odnosno do 3. lipnja. Prodajna mjesta određuju se natječajem, a na njima bi jagode ove godine, ako je suditi po ponudi na placevima i u trgovačkim lancima, mogle biti skuplje. Proizvođači se žale na rast cijena u proizvodnji uzrokovan inflacijom, a nedavno je internet, primjerice, užarila fotografija sa šibenske tržnice, gdje se mjerica prodavala za sedam eura.

U trgovačkim centrima cijena se pak kreće oko dva eura, no najčešće naljepnica otkriva da su iz Španjolske. A osim jagoda, na zagrebačkim će se štandovima ovoga proljeća i ljeta prodavati i trešnje, i to od kraja svibnja do kraja lipnja, te potom do kolovoza kupine, maline, ribiz, aronija i borovnica.

VEZANI ČLANCI: