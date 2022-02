Zagrebačka županija daje do 80.000 kn za projekte braniteljskih udruga

Udruge branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji od Zagrebačke županije mogu dobiti od 5000 do 80.000 kuna za financiranje prioritetnih programa i projekata. Prijaviti se, i to do 7. ožujka, može najviše jedan program ili projekt po udruzi.

– Pritom prijavljeni program ili projekt mora biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen, a oni moraju biti stanovnici Zagrebačke županije. Mora se odnositi na prioritetne aktivnosti te mora biti jasno određeno područje provedbe i ciljana skupina korisnika – poručuju u županijskoj upravi te dodaju da sama provedba ne smije trajati dulje od 12 mjeseci. Prijave su moguće putem sustava e-Prijave, s tim da se ispunjeni obrazac mora poslati i poštom na adresu Županije u Ulici grada Vukovara u Zagrebu. Druga opcija je poslati svu dokumentaciju poštom na istu adresu ili je osobno predati u pisarnici. •