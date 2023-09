Zagreb nema problem s novcem, nego s Tomaševićem koji ga neracionalno troši

Klub neovisnih zastupnika zagrebačke Gradske skupštine pozdravljaju ukidanja prireza jer je to dobar potez, no ne treba povećavati porez na dohodak, jer za to nema nikakvog razloga budući da Grad Zagreb ima enormne prihode koji nikada nisu bili veći, rekao je u srijedu Ivica Lovrić.

Ivica Lovrić je na konferenciji za novinare naglasio kako su prihodi od poreza na dohodak porasli za dvije milijarde kuna na godišnjoj razini zbog rasta plaća, a najavljeno povećanje poreza na dohodak obuhvatilo bi puno širi broj građana od onih koji su plaćali prirez.

Zagreb nema problem s novcem, nego s gradonačelnikom koji ga neracionalno troši, izjavio je Lovrić na konferenciji za novinare, dodavši da je gradonačelnik Tomašević samo na obnovi škola od potresa "bacio u vjetar" 500 milijuna kuna.

Na kredit Holdinga građani će platiti 500 milijuna kuna kamata više, no što su trebali, da Tomašević nije podigao taj "suludi" kredit u rujnu prošle godine, tvrdi Lovrić.

Nema investicija i projekata i nema razloga dodatno zadirati u džepove građana, ocijenio je, dodavši naglasio kako je 'dobar dio komunalnih usluga već poskupio'.

–Čistoća je za većinu građana poskupjela, smanjen je na pola broj odvoza, poskupjeli su dječji vrtići, najavljuje se poskupljenje vode, smanjen je vozni red ZET-a za trećinu, a poskupjele su i Gradska knjižnice. Komunalne usluge su lošije, poskupjele su i još se želi maksimalno podići porez na dohodak i to je suluda, bezočna, bezobrazna i antizagrebačka politika", poručio je Lovrić.

Gordana Rusak, predsjednica Kluba neovisnih zastupnika u Gradskoj skupštini, dodala je da će uskoro poskupjeti i najamnina gradskih stanova do 10 puta, četiri puta će se povećati paušal za iznajmljivače, ugostiteljima je cijena najma za terase porasla nekoliko puta.

S tim povećanjima gradonačelnik Tomislav Tomašević je glavni generator inflacije u Zagrebu pa tako i za velik dio Hrvatske, smatra Rusak.

Upitan vezano uz nabavu plina, Lovrić je rekao kako je navodno učinjena šteta za Gradsku plinaru i grad Zagreb na razini 260 milijuna eura zbog štetnog ugovora i za to je izravno odgovoran gradonačelnik.

Pozvao je gradonačelnika da objavi ugovor i dokumentaciju napominjući da ga je PPD na to upozoravao i predlagao sklapanje novog ugovora, no, kaže, Tomašević je to odbio.

Također pozvao je gradonačelnika da objavi dokumentaciju o putovanju ZET-ovaca u Augsburg gdje je dogovoran namješteni natječaj za kupnju prastarih tramvaja.

Nenad Predovan (Stranka rada i solidarnosti) također drži da u Zagrebu ne treba povećavati porez na dohodak ni u kom slučaju. Kaže da se gradonačelnik Tomašević nije ni potrudio pronaći neke druge izvore prihoda, već je prijetio poskupljenjem komunalnih usluga.