Zagreb izgubio spor protiv roditelja odgojitelja jer je za povrat pomoći tužio u kunama

Grad Zagreb izgubio je spor protiv roditelja odgojitelja jer im je tužbeni zahtjev umjesto u eurima bio u kunama i, sudeći po obrazloženju presude, nisu jedini kojima se to od 15. siječnja dogodilo, nakon 14-dnevnog prijelaznog razdoblja kad je prestalo dvojno iskazivanje valuta. Od majke troje djece tužbom su tražili da vrati petomjesečni iznos pomoći od ukupno 21.954 kune sa zakonskim zateznim kamatama od dospijeća spornih iznosa (od svibnja do rujna 2020.) do isplate. Tuženica je novčanu pomoć primala od ožujka 2019. dok službenim nadzorom nije utvrđeno da je obitelj (tuženica, suprug i troje djece) u ožujku 2020. odjavila prebivalište sa zagrebačke adrese te su se ponovno prijavili u istoj ulici, samo na drugom broju, u listopadu 2020. godine.