Za proljetne praznike u filmski kamp i na irski ples, a nude i lov na pisanice

Lov na pisanice, učenje engleskog jezika uz “Charlieja i tvornicu čokolade” te guštanje u najvećoj i najslađoj pinci samo su dio onoga što školarce očekuje u metropoli tijekom proljetnih praznika. U sklopu ciklusa kreativnih radionica “Ususret proljeću”, u subotu od 10 do 11 sati u Muzeju grada Zagreba priređuje se “Lov na pisanice”, a klinci će ih tražiti u skrivenim kutcima njegova stalnog postava.

Muzej od 2. do 5. travnja u suradnji s Akademskim filmskim klubom organizira i “Proljetni dječji kamp” na kojemu zainteresirani školarci u dobi od 10 do 14 godina mogu provjeriti kako je to biti redatelj, glumac, rekviziter... Radionice engleskog jezika uz pripovijedanje slavne priče Roalda Dahla “Charlie i tvornica čokolade”, kao i edukacije na kojima se može naučiti kako razvrstavati otpad, đake na praznicima očekuju pak od 2. do 5. travnja u Centru za kulturu Novi Zagreb.

U istom razdoblju u Kulturnom centru Travno školarci će na besplatnim radionicama, među ostalim, učiti šivati i svirati gitaru, a ondje će i djeca i roditelji usto 6. travnja moći uživati uz irske plesove.

Uskrsni ponedjeljak, ali i utorak, rezervirani su pak za ZekoEko avanturu u Zoološkom vrtu. Tradicionalno je u sklopu Zekanja u ZOO-u organizira portal Wish mama, a u programu koji se priređuje od 11 do 18 sati na repertoaru su interaktivne kazališne predstave, ekološke radionice te nastupi dječjih zborova i plesnih skupina. Usto će se, najavljuju, guštati u gigantskoj, najslađoj pinci.