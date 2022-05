Vrhunske kapljice uz Opću opasnost i Crvenu jabuku na jaskanskim Danima vina

Plešivica je jedan od najmanjih vinorodnih krajeva u Hrvatskoj, no vina toga kraja neka su od najkvalitetnijih ne samo u nas, već i šire. Prve su vinograde ondje posadili još Tračani i Kelti u stoljećima prije naše ere, a među tajnama dobre kapljice zasigurno je umjereno kontinentalna klima s oborinama čiji je raspored tijekom godine idealan za uzgoj loze.

"Oldtimerima" na 11 adresa

I premda Plešivicu, i to ne samo zbog vina, vrijedi posjetiti svaki dan, najbolje će biti to učiniti krajem svibnja i početkom lipnja jer se tada održavaju dvije najvažnije manifestacije za kraj u okolici Jastrebarskog. Od 3. do 5. lipnja, naime, u Jaski se održavaju Dani vina, a vikend prije toga, 28. i 29. svibnja, rezerviran je za Festival pjenušaca i jagoda za kojega će posjetitelji moći direktno u lokalnim vinarijama probati sve vrste te birane kapljice. Kombiji "oldtimeri" koji će kružiti po plešivičkoj vinskoj cesti zainteresirane će vinoljupce iz Centrale, odnosno nogometnog stadiona u Jastrebarskom, prevoziti svakih sat i pol vremena i ostavljati ih ispred dvorišta vinarija koje sudjeluju na festivalu.

Na popisu ih je 11, Robert Braje, Dobra berba, Željko Gregorić, Ivančić-Griffin, Jagunić, Kolarić, Korak, Kurtalj, Sirovica, Šember i Tomac & Bajda, a svaki će uz odabir pića imati i gastronomsku ponudu uz živu glazbu i izvedbe DJ-a. Svatko od vinara predstavit će ono najbolje iz svog podruma pa će tako svi koji svrate u vinariju Jagunić moći, među ostalima, isprobati njihov chardonnay iz 2016. te portugizac berbe 2018., a u ponudi vinarije Kurtalj bit će i crni pinot, brut i 40-postotni žuti plavec. Uz čašu pjenušca moći će se, dakako, isprobat i domaće jagode. Vinarija Tomac & Bajda, pak, ponudit će svoj pjenušac TomBa i 50-postotni silvanac.

– Vinari pripremaju i iznenađenja poput šetnje vinogradom, radionica i glazbenog programa, a za sve posjetitelje bit će organiziran prijevoz od Zagreba do Jastrebarskog – naglasila je Petra Masnec iz jaskanske Turističke zajednice.

Vinske degustacije po plešivičkim cestama samo su uvertira glavnom jaskanskom događaju, Danima vina. Trodnevni program koji u perivojcu dvorca Erdödy počinje u večernjim satima petka, 3. lipnja, nastavlja se sljedeća dva dana od jutra do kasne večeri, a uključuje sve od aerobika do vinskih radionica i rock koncerata. Glavni spektakli bit će u večernjim satima, kad na pozornicu stupaju rock legende Opća opasnost i Crvena jabuka. Nakon dvije godine pandemije konačno ponovno počinju sa svirkama, a među prvima su upravo one na jaskanskim Danima vina.

– Mi smo, kao netipični rockeri, uvijek za zdrav život, uz dobru glazbu i pokoju čašicu finog vina. Zato jedva čekamo koncert u Jaski, vjerujem da ćemo našim fanovima pružiti nezaboravnu rock večer – kazao je frontmen Opće opasnosti Pero Galić.

Koja je čaša za koje vino, što je mirno, što suho, a što pjenušavo vino te kako ga pravilno ispijati neke su od stvari koje će naučiti polaznici vinske radionice koju će 4. lipnja ujutro voditi ambasadorica događaja Morana Zibar, popularna lovkinja iz kviza Potraga te velika ljubiteljica plešivičkog vina. Cilj radionice je naučiti ljude na jednostavan i zabavan način da vina zaslužuju malo više "pažnje".

– Ajmo malo "pošnjofati", ajmo pravilno naučiti, s čime ide koje vino. Ovdje zaista imamo vrhunska vina pa da ih ne upropaste krivim pristupom. Da znaju uživati u vinu – objasnila je M. Zibar.

I kino, predstave, stand up

Između radionica, odrasli i oni mlađi mogu se pridružiti fitness trenerici Renati Sopek u zajedničkoj prijepodnevnoj rekreaciji. Vježbe ipak neće biti toliko zahtjevne, kazala je, da ljude previše ne izmore jer je program predviđa i kino na otvorenom, nastup stand-up komičarke Marine Orsag, dječji adrenalinski program, predstave Kerekesh teatra te koncerte puhačkih orkestara i lokalnih kulturno-umjetničkih društava.